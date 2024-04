La expareja de Antonio David denuncia el acoso dentro de un coche: "Tuve miedo porqué está claro que ese hombre no está bien de la cabeza"

Aunque Marta Riesco no ha conseguido solventar sus problemas judiciales contra la productora de Ana Rosa Quintana por su despido de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco sigue adelante con su lema "sí a todo".

La reportera reconvertida a influencer y expareja de Antonio David, es un libro abierto para sus segudiores, dado que ella comparte todo (o casi todo) lo que hace en el día adía. Desde los eventos a los que acude, como promociones para otrasmarcas así como abrirse en canal cuando las cosas no van del todo bien. Marta Riesco sigue adelante sin olvidar su pasado. La colaboradora televisiva sufrió la peor de las suertes después de encontrar un punto estable en su vida: trabajo, pareja... Todo se derrumbó de la noche a la mañana después de que Telecinco se cobrara su cabeza y su relación con Antonio David Flores llegara a su fin.

Tras pasar unos meses oscuros en los que la ahora reconvertida en influencer no encontraba cómo volver a emprender el vuelo, Riesco encontró en las redes sociales un buen nicho con el que conectar con sus seguidores a través de sus famosas '#Chapamarta'.

Esta vez, y con motivo de la cercanía al aniversario de uno de los fiascos más grandes de su vida, ha tenido que rememorar también su relación con Antonio David. "He dado muchos chapamartas a lo largo de mi historia pero creo que este va a ser recordardo porque mi cumpleaños de hace dos años pasaron muchas cosas que nunca he contado".

Todo esto ocurrió en el momento en el que Marta Riesco estaba en el punto de mira mediático: "El 5 de abril d hace dos años estaba ciega de amor, con todo lo que conlleva estarlo: estaba en una relación enla que pensaba que íbamos a ser felices y comer felices y al final lo que me comí fue un mojón". Sin embargo, el máximo apogeo llegó precisamente el día de su cumpleaños: "Me sentía profundamente triste porque la prensa española me estaba reventando pero profundamente feliz porque por fin podía vivir mi historia de amor con libertad, un romance que había estado oculto durante un tiempo y ahora podía ser súper feliz".

Acoso en un coche

Ahora, Riesco ha querido relatar la experiencia que ha sufrido en el coche de una conocida empresa de servicio de trasnporte que opera en Madrid. Todo ello lo ha relatado a través de sus stories de Instagram.

"Os cuento... así empezó el del Cabi anoche... Tras un rato diciéndome piropos intentaba mandar un audio a mi amiga y él seguía con los piropos. Al principio me pareció gracioso. Él seguía sin parar con los piropos y yo aunque me reía empecé a grabarlo todo y a enviárselo a mi amiga porque empecé a sentirme incómoda. Me reía porque me estaba poniendo nerviosa y no sabía muy bien qué hacer. Imagínate por la autopista los dos a las 10 de la noche y el tío sin parar. La cosa después ya se fue de madre. Me dijo que yo me parecía a su ex. Que le secuestraron durante 10 días con burundanga y le vaciaron las cuentas. También me dijo que era coach, networker, especialista en criptomonedas y presidente del gobierno. Me dijo que me daba su teléfono y que como lleva tiempo soltero pues que le lleve a algún evento porque también viene del mundo del arte. Yo ya estaba flipando. Me inventé lo del novio. (A ver si paraba). Él no sabía quién era yo ni nada. Solo me preguntó que a qué me dedicaba y dije que era periodista. Al final mi amiga Vanesa me llamó. Y estuve el resto del trayecto hablando con ella y haciendo ver al hombre que me estaban esperando en la calle mis amigos. Me bajé del coche con el teléfono hablando con mi amiga para no darle más opción. Y justo cuando estoy bajándome me dice "oye hazme una buena reseña 66. Por suerte no pasó nada. Pero me sentí muy incómoda y obviamente tuve miedo porque ese hombre estaba claro que no estaba bien de la cabeza. Decía cosas sin sentido y no paraba en su tirada de trastos. Lo fui grabando porque no sabía si podía pasarme algo. Me reía para no parecer asustada pero solo quería llegar y bajarme de ese puñetero caby. Ojo! Los piropos están bien, los agradezco en el alma pero lo de ayer fueron 25 minutos profundamente incómodos. Y consiguió asustarme. En la carretera de noche y con un hombre diciéndote todo eso no te da mucho margen de actuación. Solo quería llegar. Y aparentar que todo estaba bien para que ese hombre me dejase en paz", terminaba.