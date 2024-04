Nuevo abandono en Supervivientes: se va del programa tras la repesca del jueves

Conexión Honduras, el espacio de los domingos de Supervivientes muestra el desembarco de Laura Matamoros de nuevo en las playas hondureñas como concursante repescada. A continuación, el programa celebra la primera jornada de las Olimpiadas de Supervivientes, en la que los concursantes tienen que enfrentarse a una serie de duros y espectaculares desafíos físicos que ponen a prueba su resistencia, su velocidad y su equilibrio. Ronda a ronda, los que peores resultados logren son eliminados hasta llegar al ganador de cada playa, que va a poder disfrutar de una deliciosa recompensa. Además, la gala muestra cómo se encuentra Claudia en sus primeros días sin Mario, último expulsado.

Evacuación

Precisamente Claudia se ha convertido en protagonista involuntaria de esta gala. "Tiene que ser evacuada por el equipo médico", ha avanzado el programa.

Laura Matamoros vuelve a ser concursante tras una repesca

Kike Calleja, Rocío Madrid, Lorena Morlote, Laura Matamoros iban a enfrentarse a una votación de lo más importante para ellos durante la noche de ‘Supervivientes’ y, es que, tenían la opción de formar parte de la repesca y de poder ser el elegido para tener una segunda oportunidad en Honduras. Repesca a la que Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego, al abandonar por prescripción médica, no iban a tener opción de formar parte de ella y tampoco Mario González, que tras ser el expulsado de la noche, decidía no participar al asegurar "tener la cabeza fuera". El fin de Limbo daba comienzo a la nueva etapa de 'Supervivientes', en la que Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón se unían al grupo, unión que se cerraraba hoy con el elegido por la audiencia en la repesca, aunque será el domingo cuando el repescado se una al resto del grupo.

Mario González, que era el expulsado por la audiencia, protagonizaba una dura despedida de Claudia y lo que no se esperaba es que tenía opción a la repesca y que se iba a encontrar con Laura Matamoros al salir de la palapa. "Si te soy sincero ahora mismo no, estoy en la cabeza con que esto ha acabado y esto me mata ahora mismo. Me estaba imaginando ya con mi familia y con mi hijo fuera, esto era lo peor que me podía pasar", decía Mario, en un primer momento, completamente descolocado: "Estoy en 'shock', no me esperaba esto para nada". Tras pensárselo, Mario confirmaba que no iba a querer formar parte de la repesca: "Espero que Claudia lo entienda y sé que mi familia lo va a entender". Por lo que se habría la votación para la audiencia entre Kike Calleja, Lorena Morlote, Laura Matamoros y Rocío Madrid.

"El público ha decidido que el repescado o repescada de 'Supervivientes 2024 sea... Laura", entonaba el presentador y esta saltaba de alegría, muy emocionada y se abrazaba a Mario, que escuchaba esta decisión junto a ella. Y Jorge Javier le advertía de algo: "Tu incoporación a Olimpo o a Condena será el próximo domingo en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, queda muy poquito. Vas a ser muy feliz".