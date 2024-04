La confesión de Matamoros que pone en riesgo Supervivientes: la dirección del programa incumple sus propias normas.

La pasada gala de Supervivientes ha tenido uno de los momentos más esperados de la última semana. Laura Matamoros ha regresado al programa después de que fuese la primera repescada de la edición. El concurso ha querido esperar hasta la gala del domingo para confirmar su vuelta, entrando de forma directa. Su primera aparición ha sido de lo más sorprendente, ya que ha tenido un reencuentro con su mayor apoyo en la isla, Kiko Jiménez.

Después de ganar las olimpiadas de Supervivientes, Kiko se ponía delante de las cámaras con el gesto cansado, pero feliz y sin saber lo que le esperaba. Mientras devoraba con gusto una tarta de chocolate, su recompensa, se vio aparecer, por sorpresa, a Laura Matamoros. Ambos se fundieron en un abrazo, Laura con la alegría en el cuerpo , mientras que Kiko no sabía cómo reaccionar ni a que se debía esa visita sorpresa.

Tras unos segundos de incertidumbre, Matamoros fue capaz de contarle lo que había pasado: su regreso no era momentáneo, tenía una segunda oportunidad en el programa. Kiko aliviado después de entender la situación, no dudó en ofrecerle un trozo de tarta a su amiga, algo que ella rechazó con un comentario muy revelador. "No, no, si vengo bien comida", aseguró la concursante.

Pocos minutos después volvería a repetirlo. "No, que acabo de comer yo. Tú come todo". Unas frases que no pasaron desapercibidas y con las que pronto se llenaron las redes de comentarios alucinando por la situación. "Qué canteo", "me parece bochornoso" o "cómo engañáis a la audiencia" fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales.

Y es que, según se dijo desde el programa, Laura Matamoros habría seguido una alimentación muy similar a la de sus compañeros. Desde el jueves, día que fue repescada, debería haber seguido la dieta de sus compañeros, una ración de arroz. Sin embargo, por los comentarios de la concursante, parece ser que esta dieta no se ha llevado a cabo como se debería.

Una forma de actuar que va en contra de las propias normas de la dirección, ya que pondría en ventaja a Laura frente a sus compañeros, que sí que están sufriendo en el tema de la alimentación. Por el momento, no se espera que vayan a tomar una decisión al respecto.