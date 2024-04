La madre de José María Almoguera para Así es la vida en directo y abandona enfada el programa en el que trabaja su hijo: "No me enfoques"

Edmundo Arrocet ha vuelto a sentarse en un plató de televisión. Esta vez, el chileno escogió el programa de 'De Viernes' para hablar una vez más de su relación con María Teresa Campos, aprovechando la ocasión para dejar en la cuerda floja a Terelu Campos y Carmen Borrego. Unas declaraciones muy crueles en las que dejaba en muy mal lugar a las hermanas Campos.

Unas palabras muy duras a las que Carmen ha contestado en directo desde el plató de 'Así es la vida': "Lo primero es que este señor, cuando falleció mi madre, ya llevaba cinco años y medio que no estaba en nuestras vidas. Confundir a la gente para que la gente pueda entender que cuando mi madre tiene un problema de salud no estamos. Porque la gente se confunde, pues me parece feo".

Además, también ha querido contestar al humorista que la tacha de hacer show a costa de su madre, por ejemplo en los momentos que ha mirado al cielo cuando hablaba de ella: "Yo miraré al cielo y le pediré a mi madre cuantas cosas quiera pedirle". También ha aprovechado el momento para contradecir algunas de las afirmaciones de éste: "Y lo último que voy a decir es que yo sí que desgraciadamente he visto a mi madre llorar muchas veces".

Por último, Carmen aseguraba que no quería hablar más sobre el tema: "No tengo nada que decir, no tengo nada que defenderme. Mi conciencia la tengo tranquila. He amado y respetado a mi madre hasta su último aliento. Y quien me conoce sabe que no soy altiva y que mi madre para nosotros era lo más importante".

Parecía que la cosa se acababa aquí, ya que la colaboradora prefería no darle más bola al asunto para que el humorista no pudiera volver a contestarle. Pero no ha sido así, ya que tras la defensa de Sandra Barneda, quien ha calificado como "una gran falta de respeto" el hablar así de la periodista fallecida María Teresa Campos, "una de las más grandes de nuestro país", Carmen Borrego no ha podido contener las lágrimas y ha tenido que salir del plato.

"Por favor, no me enfoques", pedía a las cámaras mientras lloraba lejos de los focos, motivo por el cual han decidido cambiar drásticamente de tema en plató. Al poco tiempo, la hermana de Terelu se ha vuelto a incorporar y ha continuado hablando sin poder ocultar sus ojos llorosos.