Arantxa del Sol deja boquiabiertos al romper su silencio sobre su relación: "Nada es fácil"

Hace unos dóas en Supervivientes, a raíz de su conversación con Kike Calleja en Playa Limbo, Arantxa del Sol decidió acabar con su amistad con Ángel Cristo. Tanto es así que ha pasado de ser su principal y casi único apoyo en sus primeras semanas de concurso a no querer ni siquiera dirigirle la palabra ni contarle a la audiencia qué "mentira retorcida y desleal" que el colaborador de 'Vamos a ver' le transmitió antes de ser expulsado.

En su regreso a la Palapa el pasado martes en 'Tierra de Nadie', la mujer de Finito de Córdoba se negó a hablar con el hijo de Bárbara Rey porque considera que la ha traicionado. Un discurso que sorprendió a una de las principales defensoras del autoproclamado "villano de la edición", Ángela Portero, que tuiteó: "Empiezo a sospechar que a Arantxa le han contado algo muy fuerte que ella no ha verbalizado. Porque te digan que Ángel dijo que ella no hacía nada y que prefería que se quedara Kike antes que ella nadie se pondría así. ¿Algo más personal?".

Arantxa del Sol confiesa lo más íntimo

Arantxa del Sol ha compartido un momento de intimidad con Marieta, a la que ha contado cómo conoció a su marido Finito de Córdoba, con el que pudo disfrutar en la isla ante la visita sopresa de este a Honduras, y con el que lleva compartiendo una relación desde hace más de veinte años.

"Llevamos 25, nos conocidos en un partido benéfico de fútbol que era actores contra toreros, nos presentó una amiga", contaba Arantxa del Sol y relataba cómo llegaron a algo más tiempo después de este momento: "Pasaron unos años y volvimos a coincidir en un programa haciendo un especial de Navidad, yo acababa de salir de una relación, yo tampoco estaba con la cabeza muy así, pero yo estaba con mi repre hablando y me dijo: 'ese chico me gusta para ti' y me sacó su teléfono".

"Le llamé yo primero", aseguraba la superviviente, que desvelaba a su compañera las primeras palabras que le dijo cuando hablaron, como también le contaba algunas de las cosas que más le gustan de su marido: "Es muy simpático, tiene esa gracia que tiene la gente del sur, cariñoso, en general, con todo el mundo". También, Marieta, al ver el amor que siente la pareja y cómo se lo siguen teniendo después de tantos años, le preguntaba a Arantxa cuál es el secreto para que una relación dure tanto. "Cada año es más fuerte, estoy mejor con él que hace un montón de años", le explicaba Arantxa, afirmando, que bajo su punto de vista, es muy importante "reírte mucho con tu pareja y ser cómplices" porque "llega un momento que os intuís, al final nada es fácil, pero mira, aquí estamos, quién nos lo iba a decir".