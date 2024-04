La hija de Terelu Campos estalla y le frena los pies a Edmundo Arrocet: "Es él el que abre la veda"

Carmen Borrego no ha dejado de recibir disgustos desde que pisó Madrid tras su fugaz paso por Supervivientes. Después de conocer que su hijo y su nuera se iban a separar, la hija de María Teresa Campos se enteraba de boca de su hermana Terelu que en la exclusiva en la que José María Almoguera hablaba de su divorcio, ella no salía nada bien parada.

Unas duras declaraciones en las que la menor de las Campos quedaba como la responsable de que el matrimonio de su hijo hubiera hecho aguas.

Ahora, un nuevo frente se abre para la familia Campos y es que Bigote Arrocet el que fuera novio de María Teresa Campos durante 6 años, se ha convertido en el nuevo zote de las hijas de la periodista, contra las que no para de arremeter. Una actitud con la que parece que Sandra Barneda no ha podido más y ha explotado en el plató de Así es la vida, dejando al cómico en evidencia.

La respuesta de Alejandra Rubio

Otra de las integrantes de la familia Campos que ha salido en defensa de Carmen Borrego es su sobrina. Alejandra Rubio, habitual colaboradora de 'Así es la vida' quiso zanjar la polémica que han tenido estas semanas con Bigote Arrocet. Aprovechando el 'boom' del divorcio de José María, el cómico dio una entrevista en el que atacaba a Borrego y Terelu Campos. Estas palabras no ha sentado nada bien en el seno de la familia, tratando a la expareja de Teresa Campos como un oportunista.

"Me parece bien… yo también estoy de acuerdo en que tampoco hay que decirle mucho más a esta persona, porque está clarísimo que, aunque él diga que no, todo lo que hace empieza por él, nadie habla de él en ningún momento, siempre es él el que abre la veda. Me parece bien que Carmen haya contestado así y haya dicho que no le va a dar más pie", fueron las palabras de Alejandra Rubio, un poco cansada de estar cada día defendiendo los intereses de su tía ante las acusaciones que se le hacen.

"Con respecto a mí, lo que dijo no tiene ni pies ni cabeza… hace unos meses decía una cosa, ahora dice otra. Tampoco tengo no le voy a dar a él explicaciones de nada ni a nadie. Yo sé como me he comportado con mi abuela". Y es que Edmundo Arrocet también señaló que Alejandra no había tenido un comportamiento ejemplar con Teresa, a la que, en palabras del cómico, apenas visitaban sus hijas y nieta.

Esto, al igual que en el caso de José María, se ha convertido en un cruce de declaraciones en el que cada uno cuenta su versión. La familia Campos, tras el fallecimiento de Teresa, se ha dividido en varios bandos en los que Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio se mantienen unidas ante la tempestad de acusaciones que están sufriendo. Después de contestar en varias ocasiones, las tres esperan calmar las aguas y volver a la tranquilidad, por el bien de la familia.