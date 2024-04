Adiós a Sonsoles Ónega: la presentadora abandona el programa para enfocarse en otros proyectos

'Y ahora Sonsoles' es uno de los programas referencia en las tardes entre semana. El magazine de Antena 3 presenta a diario unos índices de audiencia bastante positivos que mantienen a la cadena de Atresmedia en la pelea con la competencia. Gran culpa de este éxito se le debe a Sonsoles Ónega, persona que le pone nombre al programa y encargada de presentarlo a diario.

Este formato nació en octubre del 2022, cosechando grandes resultados desde los primeros programas. Actualmente, totalmente asentado en la parrilla televisiva, el programa de Antena 3 ofrece diversos contenidos, desde información del mundo del corazón a problemáticas sociales o momentos cómicos y artísticos... toda una variedad que le llevan a ser líderes en su franja.

En las últimas semanas, el programa ha contado con varios cambios, pero ninguno ha sido tan notorio como el que se produjo a principios de semana. El lunes, el programa arrancó como habitualmente, pero con la ausencia de Sonsoles Ónega. La presentadora no estaba en el plató y tampoco estaba su habitual sustituta Rebeca Haro. En su lugar, el programa estuvo dirigido por Pepa Romero, una de las reporteras del programa.

Ante esta novedad, los espectadores se preguntaban que había podido suceder para que Sonsoles Ónega se ausentase del primer programa de la semana y que tampoco estuviese su sustituta. Sin embargo, la explicación era simple y no tardaron en darla para tranquilizar a los televidentes.

Con motivo del día de San Jorge, Sant Jordi en Cataluña, Ónega había viajado hasta Barcelona para acudir a la Feria del Libro que se celebra en la ciudad condal. Allí, la ganadora del Premio Planeta tenía que acudir a una firma de libros que le imposibilitaba presentar el programa. 'Las hijas de la criada', su libro premiado ha sido un completo éxito de ventas y la escritora y periodista acudió para firmar y acercarse a sus lectores.

Por otro lado, su sustituta Rebeca Haro se encuentra también ausente por una baja de maternidad en el que será su segundo hijo. De esta forma, 'Y ahora Sonsoles' ha empezado la semana de la forma menos esperada, pero con la esencia de siempre.

Sonsoles Ónega silencia a Raquel Sánchez Silva

Aprovechando los primeros días de 'Tu cara me suena', Raquel Sánchez Silva ha aprovechado para visitar el plató de 'Y ahora Sonsoles' para promocionar el programa. En la primera gala, Raquel tuvo la prueba de ponerse en la piel de Nebulossa e interpretar la canción de 'Zorra', con la que el grupo alicantino representará a España en el festival de Eurovisión. Un reto con el que ha estado muy contenta la presentadora y que se ha visto cómoda defendiéndola.

"Seguí su gira americana y me dio mucha energía por verla tan contenta y tan feliz. Nadie como Nebulossa podría hacerlo tan bien en Eurovisión", comentaba Sánchez Silva sobre las opciones de la representante española. También charló con Sonsoles Ónega sobre el reto que supone 'Tu cara me suena' y la preparación que requiere el programa para tener una correcta actuación.

"Era un programa al que quería ir, estaba en el futuro y empecé a dar clases de canto hace dos años. Me puse a prueba, testé si lo podía hacer", señalaba, añadiendo: "Es un programa muy importante y hay que estar a la altura. Esperé la llamada porque te tiene que llamar ‘Tu cara me suena’, y ahora estoy con muchas clases de canto y de baile".

Estas fueron las últimas palabras de la presentadora, ya que segundos después, Sonsoles Ónega cortaba la entrevista para dar paso inmediato a una sorpresa que le tenían preparada. "Es una cosa que no teníamos prevista... ¡La madre que me trajo!", expresaba sin pensar la presentadora del programa, que no se esperaba lo que había hecho su equipo.