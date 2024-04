El consejo de Marta López que se ha hecho viral en redes sociales: "No lo necesito".

En lo que a moda se refiere, Marta López Álamo se ha convertido en poco tiempo en una completa referencia. Desde su cuenta de Instagram, en donde cuenta con más de 400 mil seguidores, comparte a diario consejos de belleza, moda y estilo que sus seguidoras pueden aplicar en su rutina.

El último de los consejos que ha compartido en sus historias ha dejado sorprendida a mucha gente, que no se esperaba algo por el estilo. Entre sus consejos y los patrocinios que tienen, muchas influencers animan a utilizar diferentes productos dependiendo del momento del día y el lugar del cuerpo. Sin embargo, Marta López se ha desentendido de esta tendencia y ha revelado uno de sus secretos de belleza.

Y es que la mujer de Kiko Matamoros lleva más de un año sin lavarse la cara por las mañanas. Una revelación sorprendente y que ha explicado de forma sencilla. "No me limpio las caras por las mañanas. No me la lavo con jabones porque creo que no lo necesito. Esto lo descubrí hace ya un año. Así que llevo un año sin limpiarme la cara por la mañana", detalló. También ha indicado que en ocasiones sí que tiene que lavársela, porque se la nota muy sucia. En esos casos, echa mano al agua termal, que cuenta con grandes propiedades para la piel.

La enfermedad de Marta López Álamo

Marta López Álamo da la sorpresa. La influencer ha acudido de invitada al programa de Jessica Bueno y Luitingo, 'Un cuento imperfecto', y ha desvelado el último diagnóstico médico que ha recibido.

La mujer de Kiko Matamoros se sinceraba con la mediática pareja sobre su vida sexual y, de manera muy coherente, respondió a la cuestión de las relaciones dentro de una pareja: "Depende de la pareja también. Lo hacéis todos los días, o una vez cada dos días, tres veces a la semana o cuatro y de repente nada pues puede ser que algo le pasa a esa persona".

Precisamente esto lo ha vivido ella en sus carnes recientemente. Tal y como ha confesado, Marta López sufrió hace poco un problema médico que le afectó en su vida sexual: "Me diagnosticaron hipotiroidismo hace poco y no me apetecía hacer nada, estaba siempre cansada, y él me respetaba". No es el único momento, sin embargo, en el que han tenido que parar su vida sexual a raíz de un problema de salud: "Cuando Kiko estuvo ingresado, que tenía la vía puesta, pues no".