Así responde Marta López Álamo a las declaraciones de Laura Matamoros en Supervivientes donde aseguraba que "tengo otra madrastra"

Tras la expulsión de Laura Matamoros de Supervivientes, el reality de supervivencia de Telecinco, mucho se ha hablado sobre sus declaraciones en las que aseguraba que "tengo otra madrasta". Ahora, ha sido Marta López Álamo, esposa del padre de Lanura, Kiko Matamoros, quien contestó a estas palabras.

Y lo ha hecho a través de una story en su perfil oficial de la red social Instagram donde contesta si le molestó el comentario de Laura. Al respecto, asegura que "todas somos algo de, ella hija de, la otra amiga de, la de más allá prima dé, o hermana de. Muchas somos algo de en redes sociales, la mayoría, por familia o por amistad, no lo dijo en mal tono ni mucho menos, ni lo dijo por mí, hablaba de ella y de todas las influs en general, soy técnicamente su madrastra y muy orgullosa de serlo de ella y de sus otros hijos, y por supuesto, abuelastra, aunque por supuesto no me comporto ni como una cosa ni como la otra, como digo, es una relación muy natural por edad".

Sigue Marta señalando que "lo hablamos muchas veces Kiko y yo con sus hijos y nos reímos, no nos llamamos así por supuesto, pero si lo hacemos es de cachondeo, para mi son como amigos y los quiero porque para mi son familia, no creo que haya que tomarlo todo a la tremenda".

Además de lanzar esta aclaración, la mujer de Kiko Matamoros también pidió que Laura vuelve a entrar en el concurso.

Publicación de Marta López Álamo. / Instagram de Marta López Álamo @martalopezalamo

Desde su estreno en el año 2000 en Telecinco, Supervivientes ha sido un pilar de la televisión española, consolidándose como uno de los programas más queridos por el público nacional.

La premisa del programa es directa: un grupo de participantes es trasladado a una isla desierta donde deben enfrentar condiciones extremas durante semanas, sin lujos ni comodidades. En este escenario desafiante, los concursantes se enfrentan a pruebas y desafíos para asegurar su supervivencia, al mismo tiempo que lidian con las tensiones y conflictos que surgen en la convivencia diaria.

La popularidad de Supervivientes se basa en su habilidad para entrelazar drama, aventura y la lucha por la supervivencia en un formato cautivador para la audiencia. La carencia de comodidades añade una capa extra de tensión y emoción al programa, manteniendo a los espectadores en vilo.

Éxito

Un aspecto clave del éxito de Supervivientes es la diversidad de sus concursantes, provenientes de diferentes ámbitos como la televisión, la música y la sociedad en general. Esta variedad de personalidades genera un gran interés entre la audiencia, que se engancha a las historias y conflictos que se desarrollan en la isla. Los concursantes son seleccionados no solo por su capacidad para sobrevivir, sino también por su carisma y habilidad para generar drama, asegurando un entretenimiento de calidad para el público.

Además de su triunfo en la pantalla, Supervivientes ha dejado una marca significativa en las redes sociales, donde los seguidores comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, intensificando la interacción y el entusiasmo en torno al programa.