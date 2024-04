Sale a la luz la infidelidad de Edmundo Arrocet a María Teresa Campos y habla una de las protagonistas: "Tuvimos una relación"

Cuando parece que la tensión entre Edmundo Arrocet y la familia de María Teresa Campos no podía escalar, llega una tercera persona a confesar que los rumores de infidelidad de la expareja de la fallecido son ciertos. Marta de Pablo irrumpía en el plató de 'TardeAR' para confesar que había mantenido una relación con él mientras todavía estaba con la presentadora de Telecinco.

El testimonio de Marta de pablo llega casi una semana después de que Edmundo desmintiera los rumores durante su entrevista en '¡De Viernes!'. Según de Pablo, ambos se conocieron en tiempos del '1, 2, 3' y que trabajaron juntos, pero que en ese momento no surgió el amor: "Nos hemos visto durante toda la vida, hemos sido amigos".

La llama, sin embargo, se encendió en algún momento después de que María Teresa falleciera: "Después volvimos a vernos y retomamos un poco el contacto". En ese período de amistad, la relación fue a más: "Sí, tuvimos una relación, estuvimos saliendo juntos y antes ya habíamos estado juntos".

Marta de Pablo justificaba esta aventura: "Nos dejamos llevar, pero éramos muy conscientes.Es un hombre que tiene ese defecto, que lo de la fidelidad no va con él". Cuenta de Pablo que Arrocet incluso le llegó a decir que a pesar de estar separados él seguía viviendo en casa de la presentadora: "Yo le dije 'fíjate que no me extraña que lo sea".