Kiko Hernández, muy enfadado en el estreno del nuevo Sálvame: "Hay que tener la cara muy dura"

Prometieron dar guerra y así está siendo. Los cuchillos han volado durante el estreno de ‘Ni que fuéramos Shhh” del Canal Quickie. Y es que además de comentar y debatir las cuestiones de la crónica social de mayor actualidad de nuestro país, durante las primeras tres horas de emisión del programa, los antiguos colaboradores de Telecinco han tenido tiempo también para despacharse contra la que fuera su casa durante más de una década. Uno de los que más a gusto se ha quedado, sin lugar a dudas, ha sido Kiko Hernández.

Sin pelos en la lengua y muy en su línea habitual de atacar a todos y a todo a través del sarcasmo y de la ironía, el ex tertuliano de Sálvame ha aprovechado muy bien los cinco minutos de llamada en directo de los que ha gozado. Porque a pesar de no estar físicamente en el plató con sus antiguos compañeros, el presentador y actor teatral no ha querido dejar pasar la oportunidad de saludar a Belén Esteban y compañía y ya ,y por qué no, para soltar una serie de bombas informativas. Nunca una llamada tan corta había dado para tanto. Y es que tuvo tiempo tanto para reconocer que echaba mucho de menos a sus amigos y ex compañeros, como para prometer alguna que otra visita y lanzar varios dardos envenenados.

EN DIRECTO: Estreno de "Ni que fuéramos"

“Me encanta lo que estáis haciendo. Os deseo toda la suerte del mundo” empezaba a modo de saludo para añadir, ante la sorpresa de todos los presentes, y en especial de María Patiño que “en nada estoy ahí”. “¿Lo estás diciendo en serio?”, le preguntaba incrédula la presentadora. “¿Cuándo he dicho una cosa y no la he cumplido? Hago mi última función el viernes 24 de mayo y luego ya vamos hablando. Os he visto y he dicho: ‘tengo que estar ahí’”, confesaba Kiko Hernández que respondía también a las distintas cuestiones sobre la prensa rosa que el resto de colaboradores le hicieron.

Dardos envenenados

Sin embargo, de lo que más ganas parecía tener el madrileño era de mostrar su enfado hacia Mediaset yde criticar muy durante la estrategia que el grupo ha seguido desde que cancelaran Sálvame hace ya un año. "Si estuviera yo ahí, no solamente iría a la puerta de Mediaset, sino que entraba. Con la seguridad, con la policía y con todo”, expresaba ante el reto de empezar la emisión del siguiente programa de Youtube desde las instalaciones de Telecinco. “Yo iría ahí y les diría: '¡14 años que os hemos llenado los bolsillos! ¡Catorce! Que nos hemos dejado la vida ahí, que entrábamos todos los días a la una de la tarde y salíamos a las tres de la mañana, para hincharos los bolsillos, ¿y ahora no nos dejáis pasar? ¡Hay que tener la cara muy dura!", continuaba tajante Kiko Hernández acabando su breve, pero intensa intervención, dirigiéndose a Ana Rosa Quintana y a su programa TardeAR -muy lejos de los índices de audiencia que tenía Sálvame- de una forma tan sutil que incluso algunos de sus compañeros, como María Patiño, ni siquiera entendieron.

“Al ritmo que vais de seguidores, os queda muy poquito ya para ganar a la otra”, decía Hernández. “¿A qué otra?” quiso saber Patiño sin haber captado la referencia. “A ARR”, respondió de forma inmediata el ex colaborador. “No, no, ya Kiko, hay sitio para todos”, le frenaba sin embargo, la gallega antes de colgar la llamada.