Última hora sobre el estado de salud de la hija de Rocío Jurado tras pasar por el quirófano: "Sigo dolorida e inflamada"

La hija de Rocío Jurado permanece ingresada en el hospital tras haber sido intervenida quirúrgicamente. Es por ello que tiene muy preocupados a sus seguidores, sobre todo después de una de sus últimas publicaciones en las redes sociales: "Sigo dolorida e inflamada".

Estamos hablando de Gloria Camila Ortega, quien a pesar de su situación, ha querido mantener el contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. En una story publicada en su perfil oficial de la red social Instagram, la hija de Rocío Jurado asegura que "estoy mejorando bastante bien, no tengo mucha independencia todavía pero tengo los mejores enfermos (enfermeros) personales".

Sigue Gloria Camila explicando que "sois muchos los que me habéis escrito en IG y en whatsapp, perdonadme si no he contestado quiero hacerlo poco a poco y uno por uno, estoy out del teléfono que también me viene bien un detox del móvil".

Por último, cuenta que "he llorado estos días como un bebé y sigo dolorida e inflamada, tengo mucho que contaro en cuanto esté ready".

Publicación de Gloria Camila. / Instagram de Gloria Camila @gloriacamilaortega

Gloria Camila Ortega nació en Colombia en 1996 y más tarde se estableció en España después de ser adoptada por la cantante Rocío Jurado y el torero José Ortega Cano, junto a su hermano José Fernando Ortega Mohedano. También es media hermana de Rocío Carrasco por parte de madre. Su infancia transcurrió entre la mansión familiar de La Moraleja en Madrid y la finca Dehesa Yerbabuena en Castilblanco de los Arroyos, propiedad de sus padres.

Su debut en televisión ocurrió en 2015 en el programa de Telecinco Mujeres y hombres y viceversa como consejera invitada. Sin embargo, no fue hasta 2017 que alcanzó mayor popularidad al participar en el concurso de telerrealidad Supervivientes, junto a su entonces pareja, Kiko Jiménez, permaneciendo en el programa durante 63 días y siendo la sexta expulsada. Posteriormente, en enero de 2018, se unió como reportera al programa de sorpresas de Telecinco Volverte a ver, donde permaneció hasta 2021. Ese mismo año participó en el programa de Cuatro Ven a cenar conmigo: Gourmet edition, además de colaborar en Supervivientes: Conexión Honduras en las ediciones de 2018, 2020 y 2021.

Serie diaria

En octubre de 2020 se anunció su participación en una nueva serie diaria de Televisión Española. En enero de 2021, debutó como actriz en la serie Dos vidas, interpretando el papel de Cloe durante toda la emisión de la ficción. Más tarde, en noviembre de 2021, se unió como colaboradora al programa Ya son las ocho en Telecinco.

En septiembre de 2022, ingresó como concursante en 'Pesadilla en El Paraíso'. Tras su experiencia en el reality, decidió apartarse temporalmente de la televisión debido a las controversias protagonizadas por su familia. Recientemente, ha tomado la decisión de incursionar en el ámbito político, dejando atrás su carrera como personaje televisivo.