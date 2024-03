Gloria Camila Ortega ha decidido volver a pasar por las manos del cirujano para retocar su aspecto físico. En esta ocasión, la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado compartía con sus seguidores que se había sometido a un aumento de pecho hace unos años que no había cumplido con sus expectativas, por lo que se embarcará en una nueva aventura: "rediseñar" su pecho y mejorar el aspecto de su escote. Para ello, se someterá a una nueva intervención quirúrgica en la que mejorará el aspecto de su pecho y lograr una forma que se adapte mejor a sus deseos. "Hace años me operé el pecho y no quedé nada contenta con el resultado, pero ha llegado el momento de ponerle solución. Voy a rediseñar mi escote", confesaba a sus seguidores en Instagram.