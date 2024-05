El hermano de Terelu Campos habla de la esperada boda: "La mejor pareja del mundo"

Gustavo Guillermo ha sido uno de los invitados a la boda de Iván Reboso y Joan Crisol y cuando ha llegado a la Casa de la Panadería, en Madrid, solo ha tenido bonitas palabras para los dos tortolitos que, después de diez años, hoy sellan su amor.

Muy emocionado, Gustavo confesaba que Iván es "de esas personas que dices 'no conozco a nadie que me hable mal de él'", por lo que no ha dudado en asistir en este día tan especial para él y compartir su felicidad.

Además, el que fuera chofer de María Teresa Campos nos desvelaba que él todavía no se ha casado, pero dejaba en el aire si le gustaría pasar por el altar... Eso sí, nos aseguraba que "siempre digo que tengo a la mejor pareja del mundo".

Gustavo y Ainhoa llevan varios años compartiendo su vida, pero ella siempre se ha mantenido al margen de las polémicas que ha protagonizado su pareja en los platós de televisión. Eso sí, el que fuera la mano derecha de María Teresa Campos nos confesaba que esta "siempre me decía 'hijo, a ver si te casas'".

La enemistad de Terelu y Mar Flores

Recuperando poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de Fernando Fernández-Tapias el pasado octubre, y siempre arropada por su hija Alma y su hermana Yolanda, Nuria González ha sido uno de los rostros conocidos que no se han perdido este jueves la última corrida de la Feria de San Isidro en Las Ventas, protagonizada por Sebastián Castella, Jose Mari Manzanares y Tomás Rufo.

En las últimas semanas su nombre ha estado vinculado al de las dos 'consuegras' más famosas del momento, Terelu Campos y Mar Flores. Y es que se ha especulado mucho que a la presentadora -con la que tiene una íntima amistad- no le haría gracia la relación que su hija Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia por la enemistad que Nuria tiene con la madre del actor, ex a su vez de Fefé, desde hace décadas.

Señalada como la 'culpable' de que Terelu y Mar no se lleven bien y puedan influir en la historia de amor de sus hijos, la viuda del naviero guarda silencio y se desmarca de todos los rumores, dejando claro con una sonrisa que no piensa decir nada sobre este asunto: "No, de verdad. Muchísimas gracias, perdona".

Muy discreta, Nuria tampoco ha querido revelar si ha hablado con la hermana de Carmen Borrego después de que conociese a Carlo, con el que está "encantada" como ha asegurado Alejandra.