Preocupación por el estado de salud de Rosa Benito: sus seguidores se sorprenden con la foto que ha compartido.

En los últimos días, el nombre de Rosa Benito ha vuelto a sonar con fuerza debido a un posible regreso a la televisión. Varios han sido los programas en donde se le ha vinculado, aunque por el momento no hay confirmación de nada. El primero de los rumores salió a raíz de la emisión del programa 'Ni que fuéramos Shhh'.

Con el regreso de los colaboradores más clásicos de Sálvame, como Kiko Matamoros, Belén Esteban, Víctor Sandoval o María Patiño, también se llegó a comentar la posibilidad de que acudiesen más personas de la época buena del programa. Entre los nombres estaba el de Rosa Benito, pero no se han pronunciado al respecto sobre la posibilidad de que la cuñada de Rocío Jurado apareciese en este nuevo formato.

La segunda posibilidad que se le ha abierto a Benito es regresar a Telecinco de la mano de Mediaset. Ella no está dentro del grupo vetado por la cadena, pero sí que ya no mantiene relaciones. Sin embargo, un nuevo programa puede acabar provocando su regreso. Esta semana se anunció que Sofía Suescun será la primera concursante de Supervivientes: All Stars.

Este formato reunirá a antiguos concursantes ilustres entre los que se puede encontrar Benito. Por el momento, no se ha anunciado a la gran mayoría de participantes, pero la exmujer de Amador Mohedano podría estar entre las elegidas.

La lesión de Rosa Benito

En las últimas horas los seguidores de Rosa Benito se han quedado en vilo ante las últimas noticias que han salido sobre su estado de salud. La excolaboradora de Sálvame apenas ha compartido información con sus seguidores sobre un supuesto accidente que ha tenido y que le ha obligado a pasar por el centro médico.

Con las dudas en el cuerpo de sus seguidores, Rosa Benito compartió en historias una foto en la que mostraba su mano completamente escayolada. "Para los que me preguntan... aquí está la contestación", señalaba en la propia imagen. Así que parece que Benito va a estar de reposo y alejada del mundo mediático durante unas semanas, hasta que pueda recuperar el brazo.