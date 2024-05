El empleo de Gabriela Guillén tras recibir 14.000 euros que genera críticas: "Chacha"

Harta de las críticas y de ser tachada como una 'aprovechada' por tener un hijo con un rostro conocido, Gabriela Guillén estallaba públicamente hace unos días en 'TardeAR'. Dejando claro que Bertín Osborne no le ha dado ni un céntimo para sacar adelante a su hijo, la esteticien ha asegurado que la única ayuda que recibe es del Estado como cualquier madre de baja maternal, y ha confesado que hará cualquier cosa para que a su pequeño no le falte de nada, incluido "trabajar de chacha" si es necesario.

Unas declaraciones que han desatado numerosas críticas -por el tipo de comentario, en el que muchos vez un desprecio de la paraguaya a las empleadas del hogar- y que han enfadado y mucho al cantante, que a través de su entorno ha recordado que durante su embarazo hizo a Gabriela más de 10 transferencias por un total de 14.000 euros, por lo que no entiende que ahora diga que no le ha dado ni un céntimo.

Manuel Riu

Dos frentes abiertos que han dejado a la modelo sin palabras. Muy seria, ha evitado justificar sus palabras acerca de un posible segundo empleo como "chacha", sin aclarar si sigue pensando lo mismo. Tampoco ha querido dar la cara ni responder al enfado de Bertín, dejando en el aire si el cantante se ha puesto en contacto con ella tras reprocharle públicamente su nula ayuda desde que nació su bebé el pasado 31 de diciembre.

Críticas a Gabriela Guillén por lo que "cuesta" tener un hijo

"Yo lo único que he hecho es trabajar. No le debo absolutamente nada a nadie. Están diciendo que me están ayudando, pero yo hasta ahora no he visto un céntimo de nadie", ha asegurado, lanzando un zasca a Bertín, que hasta el momento, y a pesar de que el niño tiene casi cinco meses, se ha desvinculado completamente.

De baja maternal, y a punto de reincorporarse a su puesto de trabajo en una clínica estética, Gabriela ha dejado claro que en estos momentos está recibidiendo una "ayuda del Estado" por su maternidad, pero no es una cantidad suficiente para criar a su bebé: "Quien tenga hijos sabe lo que cuesta mantenerlo, no es 1.000 o 2.000 euros, cuesta más". "Lo voy a sacar adelante, como si tengo que trabajar de 'chacha' para complementar" ha sentenciado indignada, dejado claro que no se le van a caer los anillos y hará lo necesario para dar lo mejor a su niño.

Una contundente declaración de intenciones tras la que Gabriela ha reaparecido presumiendo de lo madraza que es. Pendiente en todo momento del pequeño, al que ha colocado cuidadosamente y con ternura en su cochecito, la paraguaya entraba en su domicilio acompañada por una amiga que la ha ayudado a subir los escalones de su portal para no mover al chiquitín, que se ha convertido en su única y gran prioridad.