Reacción en Cadena pone fecha para el inesperado momento de los Mozos de Arousa: "24 de mayo"

Los Mozos de Arousa han vuelto a brillar contra sus rivales en su prueba estrella y se han alzado con la victoria una tarde más. Han protagonizado una última cadena espléndida y han llegado al último eslabón con 33.000 euros en juego sin embargo, no todos los días les acompaña la suerte.

Tras una ronda buenísima de aciertos, Raúl, Bruno y Borjamina se han enfrentado a la última palabra con muchísimo dinero en juego. Al saber que era una palabra relacionada con ruta, que empezaba por D y acababa en O, han pensado en todos los desiertos que existen en nuestro planeta e incluso, se han dado un paseo por la mítica Ruta 66 y se han imaginado en la Ruta del Bakalao. Ninguna opción sonaba con tanta fuerza como para jugarse 33.000 euros y han decidido comprar el eslabón misterioso. Sin embargo, al saber que la otra palabra con la que tenía que relacionar la palabra era publicación, se han despistado del todo. Los hermanos se han quedado completamente en blanco y Bruno ha insistido en que podía ser decálogo.

María González Falcó

Han entendido la palabra decálogo como unas pautas o una ruta que seguir en una determinada situación, pero la verdad, es que no tenían otra opción. La tarde venía con suerte y no han acertado. No se podían ni imaginar que la palabra que buscaban era derrotero. Pero vuelven en el próximo programa y cuentan con un premio ganado de 1.759.480 euros.

Un año de los Mozos

El pasado mes de diciembre 'Reacción en cadena' celebró su primer aniversario y volvemos a estar de enhorabuena. Los Mozos de Arousa cumplen un año participando en el concurso y el formato ofrece el próximo sábado 25 de mayo un especial desde las 20.00 horas.

Borjamina, Bruno y Rául han cautivado a la audiencia del programa, y su grandísimo talento y complicidad les han hecho acumular un bote de más de 1.700.000 euros. Disfruta un día más de los gallegos más queridos de la televisión, en el especial por su aniversario en el concurso: el sábado a las 20.00 horas en Telecinco.

Oportunidad de conocerlos

Más celebraciones con los Mozos de Aorusa. La cuenta oficial de Instagram del concurso acaba de superar los 20.000 seguidores y para celebrarlo el programa ofrece una oportunidad especial a los fans de Reacción en cadena.

"NOTICIÓN! Ya somos más de 20.000 y lo celebramos por todo lo alto ¿Qué tienes que hacer para venir de público y conocer a nuestros concursantes? Seguir al perfil oficial del programa en Instagram (@reaccion_cadena). Responder a la siguiente pregunta en los comentarios de esta publicación: ¿Qué es lo que más te gusta de #ReacciónEnCadena y por qué? No te olvides de mencionar a un amigo o familiar en el comentario. Participa hasta el próximo 24 de mayo a las 14:00h (bases legales en las historias destacadas de @reaccion_cadena)", han escrito.