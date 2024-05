Críticas a Supervivientes por la presión sobre Arkano y su supuesto abandono: "Que salga ya"

El asunto de Arkano se ha visto empañado por la huida de Ángel Cristo, que ha sido expulsado del programa. Sin embargo, el rapero se encuentra en su límite psicológico, llegando a pedir su abandono entre lágrimas. El programa le ha instado a aplazar la decisión hasta el jueves, mientras que su madre estaba viajando a Honduras para reencontrarse con su hijo y ayudarle con la decisión.

Finalmente, el reencuentro se produjo en la playa, con un abrazo enternecedor entre madre e hijo. Arkano recibió el apoyo que necesitaba en uno de sus peores momentos dentro del concurso. "No estoy bien, pero tú me has enseñado a reír hasta en los peores momentos", sentenciaba el rapero mientras no podía dejar de abrazar a su madre.

Arkano también pudo hablar por teléfono con su pareja Alazne, que también quiso mandarle un mensaje de apoyo y señalar que tome la decisión que tome, va a estar de acuerdo con él. "No eres consciente del concurso que te estás marcando. Quiero que creas en ti. No te gustan los conflictos, así que haz tu concurso", expresaba la deportista, esperando convencer al rapero.

Mientras tanto, los seguidores del programa llenaban las redes de mensajes contra la organización por obligar y retener a un concursante, en contra de su voluntad. Además, ponían en contraposición el trato que se le está dando a Arkano, con el que recibió Carmen Borrego, siendo más permisivos con la hermana de Terelu Campos. Finalmente, Arkano no ha decidido que va a hacer y pospondrá la decisión hasta el jueves.

Nuevos concursantes

Todavía no ha acabado la edición 2024 de ‘Supervivientes’ y, sin embargo, ya se está hablando -y mucho- de la siguiente temporada. Y es que el reality de Telecinco se alargará hasta el mes de julio gracias a una nueva versión que reunirá a algunos de los concursantes más ilustres, exitosos y reconocidos que han pasado por tierras hondureñas. Se trata de un mismo formato, sí, pero con un lavado de cara. Porque es una versión especial y sin precedentes que pretende honrar y conmemorar los 20 años de la llegada a España de este programa.

Y aunque la noticia de la celebración de esta edición salió a la luz hace unas semanas, aún son muchas las incógnitas que quedan por revelarse. Más allá de que el programa se emitirá tras conocerse el nombre del ganador de ‘Supervivientes 2024’ y de que Sofía Suescun -ganadora de Supervivientes 2018-, será una de las participantes, no se conocen más detalles. Aún quedan por hacerse pública la fecha concreta del estreno, así como los rostros de los demás famosos y famosas que compartirán aventura por las playas hondureñas junto a la hija de Maite Galdeano.

Ahora bien, esta incertidumbre está dando lugar a multitud de teorías y de rumores. Son muchos los nombres que han salido a la palestra, al igual que también son numerosísimas las peticiones de la audiencia por ver, de nuevo, en los Cayos Cochinos a determinados personajes de la farándula española. Precisamente uno de los que más fuerza está cogiendo en los últimos días es el de Marta Peñate. Su carisma y su experiencia en programas y realities de la cadena -ha pasado por Gran Hermano 16, la Isla de las Tentaciones, La casa fuerte, Supervivientes 2022 y Vaya Vacaciones- son dos de sus principales fuertes, al igual que también su conocimiento sobre cómo hacer televisión.