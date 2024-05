La profesión frustrada que Kiko Rivera: "Me enamoré de su forma de ser"

Kiko Rivera acudió este martes como invitado a 'Late Xou', el programa conducido por Marc Giró en el late night de La 2. El hijo de Isabel Pantoja trató varios temas durante su charla con el presentador, principalmente relacionados con su carrera musical y el lanzamiento de 'Malibú', su nuevo single.

Pero además, el DJ también habló sobre la evolución personal que ha experimentado en los últimos años y sobre los cambios en su estilo de vida. En este sentido, Giró le preguntó directamente por sus adicciones.

Kiko confirmó que actualmente se levanta "a las 4 y media de la mañana", una hora a la que antes "iba por la penúltima copa". "¿Has dejado todo tipo de estupefacientes?", se interesó Giró, a lo que su invitado respondió con rotundidad: "Totalmente, gracias a Dios".

Asimismo, quiso recalcar que no le ha resultado nada fácil dejar atrás esos hábitos, sino todo lo contrario: "Aprovechando que tocas esa tema, quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil, porque sigo dedicándome a la noche".

La profesión frustrada de Kiko Rivera

Kiko Rivera está atravesando uno de sus mejores momentos personales y laborales. Después de triunfar con su tema 'El Mambo', el hijo de Isabel Pantoja es toda una referencia a nivel nacional y una de las grandes figuras para las nuevas generaciones. "Marina Rivers (una conocida 'tiktoker') me confesó que ella no sabía quién era, que me conocía por mi música, no sabía nada ni de Cantora ni de nada. Y si le pasa a ella, le pasará a muchos, así que me sentí orgulloso, que las nuevas generaciones me conozcan por lo que hago, por mi trabajo y no por venir de dónde vengo, que estoy orgulloso".

Su fama entre los más jóvenes, no se debe solo a su música, también a las intervenciones que ha tenido en redes sociales y nuevas plataformas. Rivera es un habitual en el mundo del streaming, en donde se ha juntado con algunos de los grandes como Ibai o Auronplay. Precisamente, a raíz de una de las series en las que está participando ahora, se descubrió una de las profesiones frustradas del músico.

Uno de sus personajes en una de las series en la que está ahora es un sacerdote, la idea llegó inspirada por sus aficiones cuando era joven. "No tiene nada que ver conmigo, pero es que yo de pequeño quise ser cura", explica Rivera, añadiendo: "yo tenía en el cole un cura que era muy moderno para la época, él iba con sus vaqueros rotos, su chupa, su camisa... y me enamoré de su forma de ser". Sin embargo, la vida le llevó por otro lado muy distinto.