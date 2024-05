Makoke lo cuenta todo sobre su boda: "Quiero pasar el resto de mi vida con él"

Makoke sigue en el ojo del huracán mediático. Tras protagonizar un tenso cara a cara con la que fuera íntima amiga y exconcursante de Supervivientes, Lorena Morlote, ahora, la exmujer de Kiko Matamoros ha vuelto a ser noticia en redes tras parecer en Instagram con un más que comentado vestido de flamenca para la feria de abril.

Con un llamativo estampado de leopardo y recubierto de miles de lentejuelas, la colaboradora de televisión ha despertado todo tipo de críticas al lucir este modelito en sus redes. Una prenda a la que muchos de sus seguidores han visto más propia de un carnaval que de la feria de Sevilla, que cada año congrega a multitud de influencers, dispuestos a presumir por el real y a dejarse ver luciendo impresionantes y en ocasiones criticados trajes de flamenca.

Polémicas aparte, la exmujer de Matamoros atraviesa un dulce momento en lo personal. Ahora, la colaboradora de Así es la vida se ha pronunciado sobre la posibilidad de pasar por el altar con su nueva ilusión.

Campanas de boda

'Así es la vida' ha puesto voz por primera vez al novio de una de las colaboradoras del programa. La protagonista de la tarde ha sido Makoke, ya que se ha descubierto quién es su nueva pareja. Se trata de Gonzalo, un director general de una empresa de publicidad digital, y en las redes sociales no ha pasado desapercibido en un vídeo en el que aparece hablando sobre su currículum.

Es un todo un partidazo, el yerno ideal, un hombre apuesto, caballeroso y guapo que le ha devuelto la ilusión a Makoke. La pareja siempre ha sido discreta frente a los medios de comunicación, pero aún así se ha podido comprobar que ambos están muy enamorados.

Cuando el programa ha puesto el vídeo viral de las redes de su novio, Makoke se ha tapado con las manos la cara porque le ha dado vergüenza. Makoke ha explicado que no entiende el motivo de la viralidad del vídeo: "De repente ese vídeo se ha hecho viral en TikTok, pero no porque fuera mi novio ni nada por el estilo. Él ha sido el primer sorprendido".

Makoke ha revelado que su novio Gonzalo no tienen intención de convertirse en famoso por ser su pareja: "No tiene ningún interés. Le da absolutamente igual, lo único que queremos es ser felices". Además, ha dejado claro que es el hombre de su vida, pero no tiene pensamientos de casarse: "Estoy súper enamorada y quiero pasar con él el resto de mi vida. Ahora una boda, pues no lo hemos hablado".