Tras el anuncio de compromiso de Kiko Matamoros y Marta López Álamo hay una pregunta que sobrevuela en los medios de comunicación: ¿estará invitada Anita Matamoros? y, si lo está, ¿acudirá a la celebración? Es una incógnita saber si esto ocurrirá porque recordemos que no hay ningún tipo de relación entre padre e hija y aunque el colaborador ha dejado caer que sí que lo haría si se casa mañana mismo, todavía no sabemos qué hará finalmente.

"Han pasado cuatro años, me da exactamente igual, me da igual lo que haga con su vida" ha contestado Makoke cuando le han preguntado esta tarde en 'Fiesta' qué le parece que su exmarido vaya a pasar por el altar de nuevo. Y es que a pesar de las diferencias que hay entre ambos, parece que a la colaboradora le da igual que vaya a casarse de nuevo.

Makoke ha aclarado que "con Marta no he tenido nunca diferencias, no he tenido nunca ni acercamiento, ni distanciamiento" simplemente contó en su momento "cosas que me han venido a las redes y que me han comentado, solo la he visto una vez en mi vida y me produjo mucha ternura y no tengo nada en contra de esa chica".

Eso sí, Makoke ha desvelado estar muy enfadada con el alegato que hizo ayer Jorge Javier Vázquez: "mi hija no quiere que se hable de ella, yo lo respeto, pero ayer escuché a Jorge Javier Vázquez, además le he llamado, no me ha contestado, porque me pareció tremendo lo que dijiste ayer en 'Sálvame'".

Con el semblante muy serio, Makoke le ha lanzado un mensaje y le ha invitado a sentarse con ella en privado para explicarle por qué se ha producido el distanciamiento entre Kiko y su hija: "Te referiste a mí con una acusación muy grave, no sé en qué te basas para referirte a mí de esa manera, ¿has llamado a la gente que me rodea a mí o que rodea a mi hija? con lo que dijiste ayer se nota que no conoces a mi hija, no me puedes comparar nada con el tema de Rocío Carrasco... decir y culpabilizarme a mí sin argumento alguno, te puedo demostrar que la que miente no soy yo".