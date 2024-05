Adiós a Ángel Llácer, el presentador se despide y posa con el bebé: Cuatro operaciones en la pierna

Viajar a un país extranjero siempre es toda una experiencia. Descubrir nuevos lugares, disfrutar de su gastronomía y volver con un enorme álbum de fotos son algunos de los recuerdos que puedes traerte en la maleta.

Sin embargo, a veces la aventura puede no salir como queríamos y acabar trayéndonos a casa un indeseado amigo con nosotros. Es lo que le ha pasado a Ángel Llácer, el que fuera profesor de Operación Triunfo y ahora, jurado de Tu cara me suena ha hecho saltar todas las alarmas al comunicar que se encuentra ingresado en la clínica Ruber de Madrid donde tuvo que ser atendido por su viaje a Vietnam, donde al parecer, contrajo una bacteria "muy contagiosa".

Tras semanas ingresado, ahora se ha sabido que el jurado de Tu cara me suena ha salido de la UCI tras semanas ingresado y llegando incluso a temer por su vida.

Después de vivir un infierno en el hospital a causa de esta patología que contrajo de forma inesperada, el presentador ha vuelto a casa y a sus redes sociales, donde ha contado a sus seguidores su terrible experiencia y cómo se encuentra después del susto.

Sin embargo, algo que no ha pasado desapercibido ha sido el bebé con el que posaba el jurado de Tu cara me suena en Instagram.

Ángel Llácer reaparece

Àngel Llàcer se ha enfrentado al peor revés de su vida a causa de una infección bacteriana que contrajo en su viaje Vietnam. El famoso presentador permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días y fue sometido a cuatro operaciones de pierna. La situación era tan delicada que incluso llegó a despedirse de su entorno más cercano y la semana pasada recibió por fin el alta. Ahora, ha reaparecido en las redes sociales para contar en primera persona su calvario.

Desde que salió a la luz su débil estado de salud, han sido escasas las informaciones que se han conocido sobre su tratamiento, si bien es cierto que algunos compañeros de profesión como Carlos Latre o Lolita Flores, entre otros, habían roto su silencio para transmitir tranquilidad.

Ahora, ha sido el propio Llàcer quien ha reaparecido a través de su perfil en las redes sociales y ha compartido su dura lucha contra la bacteria, dando nombre a esta y asegurando que se trataba de una fascitis necrotizante.

El director teatral ha compartido una imagen desde el sofá de su casa y con un bebé en brazos que, tal y como ha señalado, se trata del hijo de un amigo suyo. En la fotografía se muestra visiblemente más delgado, con una ligera sonrisa y ya recuperado tras abandonar el hospital.

"Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado, pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… y aquí es cuando tuve el susto real", ha comenzado.

"Para no aburrir con partes médicos, el resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI". El catalán ha desvelado que "fueron momentos muy difíciles en los que se temió por mi vida" y que "incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", creyendo que no saldría del hospital.