Polémica tras la adopción de Isa P y la decisión que ha tomado: "Tengo muchas expectativas"

Después de una larga temporada sin tener noticias suyas, Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, reaparecía el pasado marzo en un programa de televisión para anunciar su inminente viaje a España para intentar conocer por fin a su hija y, de paso, desplazarse hasta Cantora para ver si conseguía ver a Isabel Pantoja y tener una conversación cara a cara 27 años después de que la tonadillera adoptase en Perú a su hija cuando tenía tan solo un año.

Y aunque no se trataba de la primera vez que se planteaba viajar a nuestro país, hasta ahora no había cumplido sus deseos. Demostrando que su intención de reencontrarse con Isa va muy en serio, Roxana aterrizaba este sábado en Madrid ilusionada a la par que nerviosa. "Tengo muchas expectativas" confesaba con una sonrisa ante los micrófonos de Europa Press, confiada en poder ver por fin a su hija.

Algo que por el momento está en el aire si sucederá, aunque la tertuliana de 'Vamos a ver' no ha reaccionado públicamente a la llegada a España de su madre biológica y siempre ha reconocido que no tenía ninguna necesidad de conocerla porque para ella su madre es solo Isabel Pantoja, que es quien la ha criado.

'Desaparecida' desde que Roxana aterrizó en nuestro país, es su marido Asraf Beno el que se ha encargado de recoger a su hijo Alberto en el colegio y, muy serio, ha esquivado las preguntas sobre la madre biológica de Isa: "No me voy a pronunciar" ha asegurado hasta en dos ocasiones, dejando claro que es un tema sobre el que prefieren no decir absolutamente nada.

Tampoco ha querido revelar cómo se ha tomado la peruana el paso al frente de su progenitora para conocerla, aunque su expresión deja entrever que no le ha hecho ni pizca de gracia.

Suspendidos los conciertos de Isabel Pantoja

La promotora de conciertos Eternidad Eventos ha anunciado la cancelación de los conciertos de Isabel Pantoja el 20 de junio en Córdoba, el 20 de julio en Sotogrande (Cádiz) y el 13 de julo en Cuevas de Nerja (Málga) por "desacuerdos entre las empresas promotoras" de la gira '50 aniversario' de la artista.

Desde la entidad han lamentado las "molestias ocasionadas" al público, al tiempo que han señalado que las entradas se devolverán automáticamente de la misma forma que se adquirieron.

Así, desde la promotora han explicado que la devolución se hará entre uno y siete días hábiles en su cuenta asociada, recibiendo un email con la cancelación y el reembolso. En el caso del espectáculo en la capital cordobesa, la devolución se empezará a realizar a partir de este lunes.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha recordado que ante la cancelación del evento, el usuario tiene derecho a recibir la devolución total del dinero abonado, esto es, "no solo al precio de la entrada, sino a todo lo que ha pagado por ella, incluyendo gastos de gestión".

Además, el usuario podría tener derecho a compensaciones adicionales, ya que, contando con asistir al evento, puede haber sacado billetes de tren, reservado (y pagado con antelación) un alojamiento, entre otros. Por ello, OCU aconseja que se conserve cualquier documento (contrato, billete, tiques) y que se solicite una compensación por los perjuicios causados por la cancelación del concierto.