La presentadora Cristina Pedroche, devastada, preocupa a sus seguidores: "Siento que me voy arrastrando por la vida"

Parece que la presentadora Cristina Pedroche no pasa por su mejor momento. O así es lo que está transmitiendo a través de las redes sociales, donde se muestra totalmente devastada, llegando a preocupar a sus seguidores: "Siento que me voy arrastrando por la vida".

Y es que La Pedroche ha publicado un story en su perfil oficial de la red social de Instagram donde aparece con cara seria, y podría decirse que cansada. Y escribe: "La importancia de dormir y descansar... Siento que me voy arrastrando por la vida y que me come el trabajo. Cuando estoy en casa prácticamente no puedo hacer nada y cuando estoy fuera intento llegar a todo, pero la verdad... no puedo y me frustro. Pero bueno, hay días buenos y otros no tan bueno. Lloradita y a seguir, ¿no?".

Publicación de Cristina Pedroche. / Instagram de Cristina Pedroche @cristipedroche

Cristina Pedroche inició su carrera profesional como modelo al unirse a una prestigiosa agencia de modelos y actores. En este ámbito, trabajó en catálogos y revistas reconocidas, y participó en campañas publicitarias para marcas destacadas como Movistar y Tampax, entre otras. Al mismo tiempo, realizó apariciones en series como "Yo soy Bea" y "Sin tetas no hay paraíso" en 2009. Además, debutó como reportera en el canal de videojuegos EATV de Electronic Arts, marcando su entrada en el mundo de la televisión.

No obstante, su verdadero ascenso a la fama televisiva se produjo en 2010 cuando se unió al programa "Sé lo que hicisteis...". En este programa, reemplazó a Pilar Rubio como reportera y permaneció hasta su finalización en La Sexta en 2011. Luego, continuó con un papel similar en "Otra Movida" en Neox desde agosto de 2011 hasta junio de 2012. Durante este período, su carisma y talento la llevaron a destacar en el ámbito del entretenimiento, apareciendo en portadas de revistas como FHM y Primera Línea.

En septiembre de 2012, incursionó en la radio al unirse al programa "Yu: no te pierdas nada" de Dani Mateo en Los 40 Principales. A partir de noviembre de ese mismo año, colaboró en una sección del programa "Anda Ya" de la misma emisora. En marzo de 2013, su actividad en Twitter la llevó a convertirse en la primera mujer española en alcanzar un millón de seguidores en la plataforma. A finales de ese año, regresó a La Sexta para integrarse en el programa diario de sobremesa "Zapeando" bajo la conducción de Frank Blanco.

En febrero de 2014, apareció en un episodio de la séptima temporada de "La que se avecina". En marzo de ese año, hizo una aparición especial en "Aída". En octubre, participó en dos episodios de la sexta temporada de "Águila Roja". Desde octubre de 2014 hasta octubre de 2015, presentó la gala anual de los premios Neox Fan Awards en Neox y colaboró en "Los viernes al show" en Antena 3.

En diciembre de 2014, firmó un contrato de larga duración con el grupo Atresmedia, lo que representó un hito en su carrera. Durante las campanadas de fin de año de 2014, causó controversia al usar un vestido transparente. En marzo de 2015, se tomó un receso temporal en "Zapeando" para presentar en solitario una nueva temporada del programa "Pekín Express" en Antena 3. En febrero de 2016, presentó el mismo formato en La Sexta.

En 2018, renovó su contrato con Atresmedia. Durante las campanadas de fin de año de 2018, presentó nuevamente junto a Alberto Chicote desde la Puerta del Sol de Madrid, luciendo un vestido con una escultura de vidrio. A partir de septiembre de 2019, colaboró en la temporada 2019-20 de "El hormiguero 3.0" en Antena 3.

Puerta del Sol

En diciembre de 2019, presentó las campanadas desde la Puerta del Sol por quinta vez, llevando un diseño de Jacinto de Manuel que simulaba una mascarilla en homenaje a los afectados por la pandemia del COVID-19. En 2021, asumió la presentación de "Love Island" y volvió a presentar las campanadas de Antena 3 en Nochevieja de 2021.

En diciembre de 2022, presentó nuevamente las campanadas junto a Alberto Chicote, liderando la audiencia por segundo año consecutivo en este emotivo evento televisivo.