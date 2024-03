La presentadora y colaboradora Cristina Pedroche parece estar abonada a la polémica en las redes sociales. La maternidad se ha convertido en el centro de su mundo y muchos de sus seguidores (haters o ni) no dudan en dejarle claro que no piensan como ella sobre este tema. Desde que se quedó embarazada, y posteriormente con su parto y su posparto, la madrileña ha querido que sus seguidores compartieran con ella su proceso, pero la experiencia no está sliendo como ella esperaba.