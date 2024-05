Paralizan Supervivientes por las trampas de dos concursantes: "Nos ha tangado"

Supervivientes está afrontado la recta final del programa después de ser una de las ediciones más accidentadas que se recuerda. Marcada por los abandonos prematuros y las expulsiones, el reality que se celebra en Honduras busca ahora animar la cosa en la isla, algo que no han necesitado hasta el momento. Con la ausencia de Ángel Cristo o los enfrentamientos entre concursantes que están fuera, la emoción se vive más a flor de piel desde el plató de Madrid que desde el arenero de Cayos Cochinos.

En estas últimas semanas diversos concursantes han recibido la visita de sus parejas. Así lo demandaba el público y así parece que ha sido. Gorka Ibarguren y Blanca Manchón han sido los que han recibido la sorpresa, que supone un gran chute de energía a estas alturas de programa. En el otro ámbito que se ha buscado hacer más interacciones en el de los juegos y pruebas de recompensa.

Precisamente es en una de estas en donde se ha montado el escándalo definitivo. Desde la organización se propuso un juego que consistía en adivinar películas mediante mímica. Las instrucciones eran sencillas de seguir, pero aparentemente difíciles de ejecutar. La primera de las parejas a penas adivinó una, mientras que Marieta y Kike Jiménez sin pistas a penas, solventaron su película. '8 apellidos vascos' fue la respuesta final.

La alegría de los dos concursantes terminó de golpe con las palabras de Laura Madrueño. "Vamos a ver, aquí hay tongo. ¿Cómo has adivinado eso?". Por su parte, Carlos Sobera añadió la confirmación de las trampas. "¡Ha habido chivatazo!".

Pese a que Kiko Jiménez ha querido excusarse, dando las razones que le han llevado a acertar la respuesta. "¿Cuántas cosas más habéis ensañado? No sé yo esto… No, no, deben de pasarse el día en la playa ensayando este juego. Para mí que Kiko nos ha tangado. Yo no lo veo nada claro", sentenciaba Carlos Sobera, que ni él ni Laura Madrueño estaban convencidos con las explicaciones de Kiko.