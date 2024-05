La condición de Sofía Suescun para regresar a Supervivientes: "Os enseñaré varias opciones".

A pesar de la polémica y de lo mucho que está dando de qué hablar esta edición de ‘Supervivientes’, la realidad es que cada vez queda menos para ponerle fin o, al menos, para ponerle cara al ganador o ganadora, porque, por lo que está aconteciendo en los últimos días, da la sensación de que la polémica va para largo. De que tendremos ‘Supervivientes’ para un tiempo. Desde que el pasado 7 de marzo se tiraran al agua 17 de los 20 concursantes que este año han pasado por los Cayos Cochinos, no ha habido gala o, incluso día, en el que el reality presentado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Carlos Sobera no haya estado en el punto de mira. Para bien, para mal o para regular. Siempre ha habido algo que comentar.

Y puede que aunque este no haya sido, en principio, el motivo que llevó a alargar el formato durante el verano con la celebración inédita de ‘Supervivientes All Star’, no se puede negar que los tiempos están siendo perfectos. La polémica genera interés, y horas y horas de contenido en otros muchos programas. Así, a pesar de que esta edición novedosa que reunirá a algunos de los participantes del reality de Telecinco más exitosos, queridos y reconocidos para conmemorar el 20 aniversario de la llegada del formato a España, no dejará a nadie indiferente, también es cierto que tendrá que superarse mucho para llegar a los niveles en los que nos encontramos ahora con, la edición 2024.

De momento parece que ya lo está empezando a conseguir. Y es que ya se habla del concurso. Y eso que todavía faltan un par de meses para su estreno y aún quedan por conocerse prácticamente todos los nombres de sus protagonistas. Más allá de Sofía Suescun -ganadora de Supervivientes 2018- y ahora Adara Molinero -finalista de Supervivientes 2023-, se ha anunciado una tercera persona que ha sorprendido a los fieles seguidores. Olga Moreno, ganadora en 2021, ha sido la tercera concursante anunciada.

Las especulaciones, los rumores y las preguntas no han parado de circular por redes sociales y por los medios de comunicación. Hace tan solo unas semanas, Fabio y Violeta rechazaban la invitación debido a sus obligaciones paternales y, tan solo unos pocos días atrás, Marta Peñate aunque parecía también rechazar la oferta, dejaba una puerta abierta. Una puerta que ahora otro de los grandes nombres de la farándula española ha cerrado de golpe poniéndole incluso candado: Anabel Pantoja.

Las condiciones de Sofía Suescun

Como una de las grandes concursantes de todas las ediciones y figura reconocida en la televisión, Sofía Suescun ha sido la primera gran concursante anunciada en Supervivientes 'All Stars'. Aprovechando su viaje a Honduras para ver a Kiko Jiménez, concursante de la edición actual, el programa decidió dar el pistoletazo de salida a la lista de concursantes, sacando a la luz el nombre de la navarra.

En estos últimos días ha estado compartiendo con sus seguidores diferentes cuestiones de cara al concurso. Acostumbrada a enseñar mucha ropa en sus redes sociales, en el momento que ha mostrado unos nuevos bikinis, una de sus seguidoras le ha preguntado si hay un máximo de prendas de baño que se puede llevar a Honduras.

Con mostrado resentimiento, la próxima concursante confesó ante sus seguidores. "Solo 5. Os enseñaré varias opciones y me ayudáis a escogerlos ¿Vale?", explicaba la novia de Kiko Jiménez, dejando claro que si fuese por ella, llevaría muchos más bikinis, pero el programa no le deja.