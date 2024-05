Preocupación por el estado de salud de una participante de la Isla de las Tentaciones: "No sé qué me pasa"

Parece que una de las participantes de la Isla de las Tentaciones no lo está pasando nada bien, tal y como cuentan en la web de Telecinco, donde dan cuenta del problema de salud que tiene: "No sé qué me pasa".

Estamos hablando de Tania Medina. Tal y como explican, "desde hace un tiempo sabe que algo no va bien en su organismo. Tras conocer más de cerca el síndrome que le han diagnosticado y sus limitaciones, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' está preocupada y, entre lágrimas, se ha derrumbado a la hora de hablar de cómo está en la actualidad".

Y es que la joven ha contado que ha tenido que dejar el entrenamiento que realizaba en el gimnasio a la mitad "por un fuerte dolor abdominal y la frustración de sentirse mal después de haber comido". Es más, Tania Medina estalló y rompió a llorar para desahogarse. "No sé qué me pasa", aseguró.

Sin embargo, sus lágrimas no fueron entendidas y acabó publicando un comunicado: "Cada uno llora por lo que quiera, pero no lo hacía por verme tener tripa, que siempre van a lo mismo".

"La isla de las tentaciones" es un reality show español producido por Cuarzo Producciones y transmitido en Telecinco desde el 9 de enero de 2020. Basado en el programa estadounidense "Temptation Island", el formato pone a prueba las relaciones de varias parejas que conviven con un grupo de solteros durante aproximadamente un mes.

La primera temporada se emitió entre el 9 de enero y el 13 de febrero de 2020. Los participantes estaban ubicados en la República Dominicana, divididos en dos villas: Villa Playa (para los chicos) y Villa Montaña (para las chicas).

Inicialmente, el programa iba a transmitirse solo en Cuatro, pero la cancelación repentina de la segunda edición de "Gran Hermano Dúo" llevó a Mediaset España a emitirlo tanto en Telecinco como en Cuatro. Las galas, presentadas por Mónica Naranjo –también compositora e intérprete del tema principal "Temptations"– se transmitieron en ambos canales, mientras que el debate, conducido por Sandra Barneda, fue exclusivo de Cuatro, donde varios colaboradores analizaban la evolución de las parejas en directo.

Algunas parejas participantes provenían de otros programas de Mediaset, como Susana y Gonzalo de "Gran Hermano 14", Álex y Fiama de "Mujeres y hombres y viceversa", y Andrea e Ismael de "First Dates".

Tras el final del programa, "Mujeres y hombres y viceversa" dedicó una semana especial a "La isla de las tentaciones", presentada por Nagore Robles. Este espacio, llamado "Las tentaciones de MyHyV", contó con los protagonistas que compartieron detalles de su experiencia. Se emitieron cinco especiales entre el 17 y el 21 de febrero en Cuatro.

Debido al éxito de la primera temporada, Mediaset decidió producir una segunda edición, estrenada el 23 de septiembre de 2020. Las grabaciones se realizaron en la República Dominicana durante el verano. Sandra Barneda asumió la conducción de las galas, y Carlos Sobera se encargó de los debates, que, salvo el inicial emitido en Cuatro, se trasladaron a Telecinco.

Las cinco parejas de esta edición eran anónimas, aunque algunas eran conocidas en el ámbito de Mediaset, como Melyssa y Tom de "Mujeres y hombres y viceversa", y Marta y Aless de "Gran Hermano". Entre los solteros, participaron Andrea y Óscar de la primera edición.

La tercera temporada se grabó en el verano de 2020 y se estrenó el 21 de enero de 2021 en Telecinco, con un programa semanal y emisión doble en la recta final. Sandra Barneda condujo tanto los debates como los programas, que se emitieron en Telecinco, con un preestreno en Mitele Plus.

Entre los participantes, Diego y Lola se conocieron en "Mujeres y hombres y viceversa", Hugo en "Gran Hermano", e Isaac, uno de los solteros, participó en "Super Shore". Además, Fiama y Rubén de la primera edición también participaron.

El 26 de mayo de 2021, Mediaset anunció la producción de la cuarta edición, presentada nuevamente por Sandra Barneda, y grabada en la República Dominicana en el verano de 2021, junto con la secuela "La última tentación", transmitida en invierno.

Participantes destacados

Participantes destacados de la cuarta edición incluyeron a Zoe y Josué de "Mujeres y hombres y viceversa" y Alejandro Nieto de "Gran Hermano VIP 4". Entre los solteros, Miguel de Hoyos, ex-tronista de "MyHyV", y Simone Coppola, tentador de la tercera edición, fueron parte del elenco.

En la final de la cuarta edición, Mediaset anunció la producción de la quinta temporada, también presentada por Sandra Barneda y grabada en la República Dominicana en el verano de 2022. La misma dinámica se repitió para la sexta edición, anunciada al finalizar la quinta y grabada en el verano de 2022.