Enfado tras el cambio físico de un ganador de Supervivientes: "Sois muy pesados los que os dedicáis a decirme que estoy más gordo"

Supervivientes ha dado muchos momentos de los que hablar. Del programa han salido parejas, enemistades polémicas. Pero también el amor ha resistido contra viento y marea y ha soportado todo tipo de calamidades y, sobre todo, comentarios del exterior. Es el caso de Alejandro y Tania Media. El ganador de la edición de 2022 y su novia fueron concursantes del reality y su participación no estuvo exenta de polémicas.

Los 'prontos' de Alejandro sorprendieron a audiencia y colaboradores. Enfados muy salidos de tono que mostraban el lado más agresivo del concursante. Sin embargo, Alejandro también demostró un lado tierno, leal y trabajador. Una receta que , sin duda, le valió para alzarse con la victoria del famoso reality de Telecinco y lograr el premio de 200.000 euros.

A partir de ese momento, la pareja ha vivido junta en Cádiz, de donde es Alejandro y Tania ha continuado con su exitosa carrera de modelo, que parece que va viento en popa y en continuo ascenso.

Cambio físico

Alejandro Nieto ha estallado tras las críticas que ha recibido por su físico. Tras dejarse ver en bañador y con ropa ceñida en su viaje a Tailandia, el ganador de 'Supervivientes' ha estado recibiendo durísimos comentarios por su cuerpo y su "bajo tono muscular". Ahora, el novio de Tania Medina ha querido explicar el problema de salud por el que ha aumentado de peso en las últimas semanas. Su cambio físico nada tiene que ver con un cambio en sus rutinas ni con una mala alimentación. Es más, hace algunos meses Alejandro Nieto se puso muy en serio con el tema de la dieta y el deporte. En ese momento, su intención era recuperar su figura y volver a incorporar el ejercicio en su día a día de la mano de su entrenador personal. Y es que el que fuera Míster es consciente de que su peso ha estado fluctuando en los últimos años. Antes, incluso, de su paso por 'Supervivientes' en 2022.

Aunque no quería entrar en muchos detalles sobre el problema de salud que le han diagnosticado, a Alejandro Nieto no le ha quedado más remedio que explicarlo con la intención de zanjar las críticas. "Para los que no lo sepáis, hace un mes me hice una analítica y me ha salido que tengo un poco de tiroides", ha revelado el que fuera también concursante de 'GH VIP' y de 'La isla de las tentaciones'.

"Yo como sano, hago deporte, pero me he quedado estancado. Se que estoy un poco pasado, pero… sois muy pesados los que os dedicáis a decirme que estoy más gordo. Tengo espejos, me veo todos los días", ha expresado el ganador de 'Supervivientes 2022', que le ha pedido a los usuarios de las redes sociales que tengan "mucho cuidado" a la hora de calificar el físico de los demás. "Tengo madre, novia, mi hijo, que me lo dicen, con buenas palabras... No como vosotros", ha aclarado. Es por eso que Alejandro Nieto ha respondido muy molesto a estas críticas que ha estado recibiendo estos últimos días, durante su viaje a Tailandia junto a Tania Medina. "A todas esas personas que hablan con maldad decirles que he estado muy bien físicamente, que tengo una carita muy bonita, que tengo una novia espectacular, tengo un hijo superbonito, tengo una familia preciosa, una casa preciosa, estoy de viaje en Tailandia y que no le tengo envidia a nadie", ha zanjado el ganador de 'Supervivientes', que ha hablado por primera vez del problema de salud por el que ha subido de peso.