El otro lado de Supervivientes: sale a la luz el trabajo de la mujer de Kike Calleja más allá de los platós de televisión

Kike Calleja fue el último concursante desterrado de 'Supervivientes' y parece que su estancia en Playa Limbo va mejor que en cualquier otro lado. Está muy a gusto junto a Kiko Jiménez y Laura Matamoros y así se lo ha hecho saber. Además, el que fuera uno de los reporteros más famosos de 'Sálvame' dice no guardar buen recuerdo de sus antiguos compañeros.

Laura Matamoros no escondía su alegría al tener a Kike junto a ella: "¡Qué bien! Mejor que estás aquí... o sea, me ha hecho sentir superbién". "De verdad, me hizo una ilusión tremenda veros", confesaba el nuevo integrante de Playa Limbo. "Yo aquí me quedo con vosotros hasta el final... y encantado", añadía. Además, Kike ha participado junto a sus compañeros en todas las labores diarias de supervivencia como uno más, integrado a la perfección y adaptándose de diez. A su vez, Kike Calleja no tardaba en desahogarse y opinar sobre algunos de lo que antes eran sus compañeros. "A mí me vale más tener una buena relación y sentirme cómodo en la convivencia a que se apague el fuego o que haya aire. Al final eso no lo vamos a controlar nunca. Y si encima eso lo vives con gente con la que te ayudas pues mejor".

Es en ese momento cuando Kiko Jiménez le preguntaba si se había quedado con ganas de decir algo todavía. "Siempre tengo cosas que decir... además, lo que más me gusta es ver a la gente fuera del entorno. Cuando la gente no está segura. Cuando hacen piña como me hicieron a mí, tú entras en ese grupo y sales nominado".

Y confesaba lo siguiente: "Mi expulsión me pareció injusta. Me juzgan por no conocerme, pro ya nos hemos conocido. Ahora me gustaría ver aquí a algunos, como a Blanca, Gorka o Ángel. A mí nunca me preguntó nadie cómo estaba. Me decían: 'Ojalá te salves'. Una mierda. Si me has nominado, ¿a ti que te importa? Tú lo que quieres es que me vaya".

El pasado de su mujer

Muchos espectadores solo conocerán a Raquel Abad por ser la mujer de Kike Calleja, actual concursante de ‘Supervivientes’. Pero los grandes amantes de Telecinco y, sobre todo, de los realities, la conocen muy, pero que muy bien.

La gallega estuvo participando en la séptima edición de ‘Gran Hermano’ y convivió en la casa de Guadalix de la Sierra con rostros tan conocidos como Inma Contreras o Bea ‘La Marquesa’, quienes se convirtieron en grandes estrellas tras su paso por el concurso. La mujer que ahora defiende con uñas y dientes a Kike Calleja ante cualquiera que ose a meterse con él (y si no que se lo digan a Jorge Pérez y a Anabel Pantoja), se dio a conocer al gran público de Telecinco a los 21 años en ‘GH 7’. Raquel Abad se presentó como una mujer “soltera”, a la que no le gustaban los chicos “excesivamente cachas” ni “excesivamente guapos” y que quería un hombre que estuviera para ella: “Me gustan divertidos, románticos y que me adoren”, declaró en su vídeo de presentación para el reality.

Fue en aquellas imágenes donde, también, pudimos saber qué estudios universitarios estaba realizando y a qué se dedicaba: “Trabajo en la planta joven de unos grandes almacenes y estudio cuarto de licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas”, dijo.

Entre sus aficiones, destacó la que más le hacía disfrutar: “Me gusta venir los domingos a animar al 'Depor'”, dijo la de A Coruña. Su hermana, Leticia, la definía como una chica “divertida, presumida, chillona, muy buena persona y a la que no le gustaba que se metieran en sus cosas”.

Aquel vídeo de presentación fue el punto de partida de una edición en la que Raquel Abad fue una de las grandes protagonistas. A partir de ahí, empezó a vivir la experiencia al máximo, como ahora está haciendo su marido en ‘Supervivientes’.