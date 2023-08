La Princesa de Asturias tiene buena vista en los Picos

El mirador, cuya vista es todo un espectáculo con tiempo despejado, pues desde él se ven buena parte de las cumbres más emblemáticas de los Macizo Central y Occidental de los Picos de Europa, ofrece una perspectiva completa del lago Enol, el primero que descubren los viajeros camino de Buferrera, donde se detienen los autobuses y desde donde los turistas eligen entre las diferentes rutas que hay por la zona.

El Centro de visitantes Pedro Pidal se encuentra en las inmediaciones de los Lagos de Covadonga y en él los viajeros reciben todo tipo de información sobre el entorno. Para acceder hay que llegar al aparcamiento de Buferrera, a la izquierda del lago Enol, y tomar el acceso peatonal que se inicia al final de la plataforma superior del mismo.

El Mirador de la Princesa no está fácilmente localizable ni es visible desde la carretera. En su entorno tampoco existe aparcamiento. Su indicación se puede ver, según se baja hacia Buferrera y cuando comienza a verse, a la derecha, el lago Enol, junto a los indicadores de la Casa Municipal de Pastores, del Mirador del Rey o el Mirador de Ordiales, entre otros destinos. Junto a ellos, en sentido contrario, puede leerse el indicador del Mirador de la Princesa, en la loma, al otro lado de la carretera.

Una buena indicación es que, en la base de esta pradería, hay un monolito de considerable altura en homenaje al montañero fotógrafo, etnógrafo e historiador José Ramón Lueje. Desde esta base se divisa el camino de zahorra que va en ascenso y que, pronto, se vuelve bastante pindio y discurre en un ligero zig-zag. Mejor llevar buen apoyo para subir, que nunca está de más. Serán unos 400 metros, un tramo corto pero intenso por la subida. Una vez allí, y si el día acompaña, las vistas no pueden ser más espectaculares incluso cuando, de repente, una lengua de niebla aparece sorpresiva y empieza a cubrir el lago para, con la misma rapidez, volver a desaparecer.

Y es que la niebla también habita desde siempre y cuando quiere este paraje que, no por su culpa, deja de enamorar a quien visita este entorno. como sucede a los zaragozanos Marta Palacio y Aitor Abadía. "Es la primera vez que vinimos para tener unas vacaciones más frescas y disfrutar de estos paisajes y de la comida, por supuesto", dice Abadía, mientras que su compañera exclama: "es impresionante, ¡y tan verde!, lo de que las vacas andan libres por aquí ya me habían avisado". Y añade: "Iremos a visitar a la Santina y a beber de los siete caños".

Otra pareja sorprendida por la niebla son Ana Torrijos y Álvaro García. "Yo ya vine varias veces, me gustan mucho los lagos de Covadonga y el Parque en general. No deja de sorprenderme cada vez que vengo", dice él. Para ella, que también estuvo en Asturias en otras ocasiones, fue ésta su primera vez en los lagos. "Es increíble, veníamos con un día totalmente despejado y en unos minutos llegó la niebla, pero sigue siendo precioso. Es muy bonito, muy chulo, y además ver ahí mismo a los animales. Si tuviera que definir este lugar sería con la palabra majestuoso".

Entre los muchos turistas que estos días disfrutan de este entorno está el guía y monitor de tiempo libre Álvaro García. En esta ocasión se dedicó a guiar una ruta con jóvenes aficionados al senderismo y la montaña del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. Todos ellos consideran que los lagos de Covadonga son "muy chulos, preciosos e impresionantes", palabras que no serían suficientes para describir, en el caso que nos ocupa, cuanto se ve desde el Mirador de la Princesa.

Entre otras cimas y picos, y por citar apenas algunos desde los que allí se ven y que están bien indicados en un panel informativo en el propio mirador, están las Torres de los Cabrones, la del Alba, Peñasanta de Castilla, la Torre de Santa María, el picu Cotalba, el Neverón de Urriellu, Picu Los Cabrones, el Jultayu, el Tesorero o Torrecerredo. También hay vistas del monte Palomberu, la ermita de la Vega de Enol, el monte los Arrudos y los montes de Piloña. La lista es tan larga que lo mejor es disfrutarla "in situ".

Top 20

Mirador de la Princesa

Cómo llegar

Salvo aquellos que estén autorizados, no se puede subir con coche particular y hay que coger los autobuses habilitados al efecto o bien los taxis turísticos que realizan esta ruta. Desde Cangas de Onís hasta cerca del santuario de Covadonga hay habilitados diferentes parkings para dejar el automóvil.

No perderse

Visitar a la Santina, a la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, en la gruta y ver igualmente la basílica. Bajo la cueva está la fuente de los siete caños. Dice la leyenda que, quien bebe de todos ellos, se casa dentro el año. Consultar rutas en la zona de lagos en el Centro de Interpretación de Buferrera.

Qué dicen

Entre las normas que más se recuerdan a los viajeros es cuidar el entorno que pisan, no llevarse nada del mismo, no dejar tampoco nada en la zona y no tocar ni molestar a lo animales que allí pastan en libertad, tanto por su propio bien como por el de los viajeros que, en ocasiones, se llevan más de un susto.