Asturias llena la agenda festiva en Semana Santa

Un largo puente festivo, el primero grande del año, se pone por delante. De aquí al Martes de Pascua (11 de abril) hay una intensa y completa agenda en Asturias para disfrutar de estos días de ocio. Además de la programación religiosa en Semana Santa, no hay que olvidarse de la paralela llena de música, exposiciones, gastronomía, etc. Aquí va una útil selección para los lectores de LA NUEVA ESPAÑA, que se puede completar con la agenda diaria en las ediciones impresa y digital del periódico con más información.

Oviedo

La Semana Santa ovetense integra una nutrida actividad cultural y de ocio. La Junta de Cofradías Hermandades presenta en Trascorrales una muestra con sus enseres de Semana Santa. En el ámbito gastronómico, entre el 8 y el 17 de abril, se desarrollará una nueva edición de las jornadas "Bocados del cofrade", con 32 establecimientos elaborando pinchos propios de estas fechas. Coincidiendo con las celebraciones, el teatro Campoamor acoge hoy viernes, a las 20.00 horas, una gala lírica de zarzuela protagonizada por Sabina Puértolas e Ismael Jordi, y a la misma hora, en el Auditorio, la OSPA presenta su ya tradicional Concierto Extraordinario de Semana Santa, con Nuno Coelho al frente de la formación y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias arropando a los solistas: Adriana González, Silvia Tró, Pavel Petrov y Shenyang. Interpretarán el "Requiem" de Verdi. El lunes, el coro "El León de oro" ofrecerá un concierto en la Catedral de Oviedo, a partir de las 20.00 horas.

Gijón

Las actividades lúdicas para la Semana Santa gijonesa, más allá de la apertura de los museos de la ciudad, se concentra en el Jardín Botánico Atlántico, donde los huevos de Pascua serán los protagonistas con diferentes actividades para todos los públicos, en especial para las familias. Además de cuentacuentos y charlas, la búsqueda del güevu pintu gigante se presenta como la principal actividad a partir del próximo 1 de abril. También en el Parque del Monte Deva se programa una actividad familiar en forma de yincana. Otra opción, del 3 al 11 de abril, es la del Patronato Deportivo Municipal, que oferta diferentes actividades dirigidas a niños, niñas y jóvenes durante las vacaciones de Semana Santa. Y entre los espectáculos, el día 1 en la Laboral tocará Ara Malikian.

Avilés

El Domingo de Pascua comienzan las fiestas del Bollo en Avilés. José Velasco pronunciará el pregón el día 9 en la plaza de España a las 12.00 horas. La música marcará la pauta de los festejos. Se subirán al escenario del Parche Anabel Santiago (19.00 horas) y José Manuel Tejedor (21.30), que presentará su último trabajo, "Lluz". El Encuentro Coral de Habaneras alcanza su 30ª. edición y comenzará a las 20.00 horas en la Casa de Cultura. Los avilesinos se despertarán el Lunes de Pascua, día 10, con cinco kilómetros de mesas en el casco histórico para disfrutar de la Comida en la Calle, que cumple treinta ediciones. Se encargarán de la animación musical Tere Rojo y Charly Blanco (Hermanos Orbón), "Costa Norte" (Carlos Lobo) y "La Campanera Furgo-party" (El Carbayo). Como es tradición, el Desfile de carrozas, carros y xarrés recorrerá la ciudad el domingo y el lunes. Las actividades deportivas ocupan un lugar destacado. Referentes son la XXXIV Milla Urbana que organiza la Atlética Avilesina (9 de abril) y la XXI Subida a La Plata que prepara Tuñés Competición (días 8 y 9) y se suma como novedad el Stage Judo Olímpicos. Además, el programa cuenta con el Trofeo de Natación Avilés, el Torneo de Ajedrez del Bollo, el Evento Acuático Solidario "Pequeños Héroes", el Torneo de Balonmano Cadete Femenino El Bollo y el Trofeo de Skate El Bollo. Más cosas: para este fin de semana (días 1 y 2 de abril)en el Pabellón de La Magdalena se celebra la feria de mascotas "Principets". Y el galéon "Andalucía", museo flotante que replica un barco español del siglo XVII, prevé amarrar junto al Centro Niemeyer la próxima semana, convisitas de mañana y tarde.

Cuencas

La programación cultural de Semana Santa en las Cuencas comienza este sábado, con la proyección de la película "Misery", en el Nuevo Teatro de La Felguera (20.15 horas). Habrá más cine en Lena, el domingo, con el pase de "EO" (Teatro Vital Aza, a las 19.00 horas). En Mieres, a las 10.15 horas del domingo, organizan una visita guiada por el Pozu Santa Bárbara y la exposición de Regine Schumman. La repetirán el día 9, cierre de los días festivos. Del lunes al miércoles, los pequeños de la casa disfrutarán de un campamento urbano en Pola de Laviana. En Aller, organizarán durante todas las fiestas un evento de videojuegos para toda la familia.

Centro

Pola de Siero acogerá desde el jueves día 6 una nueva edición de su mercado tradicional, el denominado Mercáu Polesu, con numerosos puestos de venta y degustación de productos tradicionales. Además, está programada la actuación de artistas tales como Anabel Santiago, Alicia Villanueva, Luis Pola o Los Gascones. El martes 11, la capital sierense celebrará la festividad de los Güevos Pintos, con la bendición de los güevos en la plaza del Ayuntamiento y el tradicional desfile folclórico. Las fiestas de Semana Santa de Grado arrancan el día 5 con el Seven de Rugby Villa de Grado. A partir de las 22.00 horas actuarán "D’Cano", "Ideas" y Nacho Otero. El jueves día 6 por la tarde habrá hinchables para niños en el Charcón y un bingo benéfico para la lucha contra el Alzhéimer. El viernes actuará la orquesta "Panorama". En Candás se vuelcan para llenar de animación el tiempo libre de los más pequeños, con un salón infantil los días 6 y 7 en Ortiz. En Muros de Nalón no fallan con sus sabrosas Jornadas del Pixín durante todo el puente festivo, que se completa con un mercado artesano del 7 al 9 de abril.

Oriente

La agenda está repleta en la comarca. La Escolanía de Covadonga actuará el Jueves Santo a la una de la tarde en la Basílica de Covadonga. La localidad de Meré en Llanes celebra la séptima edición de la fiesta de los tortos a partir de las 12.30 horas y en Vidiago se celebrará el sábado la XIII concentración de vehículos clásicos. Este miércoles Santo Luis Juesas García-Robés pregonará a las 19.30 la Semana Santa de Infiesto, seguido de un concierto de marchas procesionales a cargo de la banda "Asociación Musical de La Fuente". La feria ganadera de Sevares se celebrará el sábado día 8 de abril por la mañana. El Ayuntamiento de Onís ofrece la experiencia de visitas a Cueva Quiliama, una cueva de maduración real de queso gamonéu que podrán conocer los turistas a las 13.30 horas todos los días previa reserva de plaza anticipada. El punto de encuentro será el Centro de Visitantes del Quebrantahuesos. Del 6 al 9 en Colunga se prepara el XII Mercáu de Artesanía y Alimentación con todo tipo de productos locales, y Ribadesella abre este viernes y hasta el domingo 2 de abril la XX Feria de la Industria y el Comercio en la Plaza Nueva. Además, las carreras de caballos volverán a la playa de Santa Marina de Ribadesella el viernes 7 de abril a las 11.30 incluyendo un espectáculo ecuestre, y el sábado, a las 12.00. Se trata de la XXXII edición de esta fiesta declarada de Interés Turístico Regional. También en la villa riosellana tendrá lugar durante toda la semana y, a partir de las 11.00, salvo el lunes, las visitas guiadas gratuitas que incluyen recorridos por el Casco Antiguo, el Paseo Indiano, la Lonja y el Puerto Pesquero. En el plano museístico, los niños podrán disfrutar del Museo del Jurásico de Asturias con talleres familiares en los que descubrirán los diferentes tipos de dinosaurios, su alimentación y sus huellas, y en el Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo con actividades de diseño y decoración de complementos prehistóricos. Asimismo, el museo riosellano acogerá la muestra Prehistolego, donde los visitantes podrán ver seis escenas tematizadas y construidas con piezas de Lego.

Occidente

Son varias las propuestas lúdicas que el Occidente ofrece para esta Pascua. Una de las citas más especiales está en Tapia que acoge una nueva edición de su campeonato de surf Goanna Pro-Memorial Peter Gulley. La competición comenzará el Jueves Santo en la playa de Los Campos y se prolongará hasta el domingo. En la comarca Oscos-Eo hay varias propuestas lúdicas para estos días como el caso de la feria el stock de Vegadeo, que tendrá lugar del Viernes santo al domingo en el recinto ferial. Cuenta con alrededor de setenta expositores y el horario de visita será de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20 horas. Por otro lado, está la XXIV Feria de las roscas y los productos agroalimentarios de San Tirso de Abres, que se celebrará el Jueves y Viernes Santo en el polideportivo de la localidad con muchas propuestas de ocio. La entrada es gratuita, de 11.00 a 20.00 horas. El Viernes Santo se celebrará la feria artesanal de Santa Eulalia de Oscos, en horario de 11.00 a 20 horas. Otro evento destacado es la XXVI Feria del queso y los productos locales de Taramundi, que tendrá lugar el sábado santo de 11.00 a 15.00 horas en el polideportivo. Cuenta con la participación de 47 expositores. Coaña celebra el domingo 2 de abril su octava Feria Agroarte en el polideportivo de Los Castros, de Jarrio. Cuenta con más de cuarenta expositores y un horario ininterrumpido de 11.00 a 21.00 horas. Uno de los actos más destacados es la entrega del premio Profetas en nuestra tierra al grupo local Brisas del Navia. Será a las 17.00 horas. En la localidad salense de Cornellana tendrá lugar este fin de semana del 1 y 2 de abril la XXIII Feria del salmón Capenastur, cuyo evento central será la subasta del campanu (el primer salmón pescado de la campaña), prevista para el domingo a las 13.00 horas. Tineo inicia la Semana Santa celebrando su XI Ruta del Pincho por ocho restaurantes y bares de la villa. Hasta el domingo 2 de abril se podrá disfrutar pinchos de entre 3 y 3,5 euros con los que se puede ganar un viaje. En Cangas del Narcea, el 1 de abril a las 20.00 horas se podrá disfrutar del concierto "Tribute to the great ladies of Jazz", de Joshua Edelman y Anita Casti, en el teatro Toreno. En Belmonte de Miranda, el viernes 31 la propuesta es la obra de teatro "El Percusionista", de Gorsy Edu Abaga, a las 17.00 horas en el Centro Sociocultural. También tendrán música en el municipio el sábado 8 de abril. Será en la iglesia de San Julián de Belmonte, a las 12.00 horas, donde se podrá disfrutar de la cantante Tina Gutiérrez con "Ecos de Covadonga", actuación en la que tendrá una participación especial el Coro de Belmonte de Miranda.