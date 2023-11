Los 36 restaurantes asturianos que lucirán la placa de Michelin a su entrada

Asturias suma y sigue con las estrellas Michelin. Aparte de los 11 restaurantes que lucirán en 2024 la codiciada estrella roja a la entrada (Casa Marcial, dos; y una Casa Gerardo, El Corral del Indiano, El Retiro, Ayalga, Auga, Marcos, NM, El Real Balneario, Monte y Ferpel), serán muchos más los que puedan exhibir en la puerta el tradicional cartel con el logo Michelin. Tal y como anunció Andreu Buenafuente en la gala la noche del martes, la guía extenderá las placas a los Bib Gourmand y los restaurantes que figuran recomendados.

Los primeros, los Bib, en los que se premia la relación calidad-precio, repiten la distinción que ya tuvieron el año pasado. Son Mesón El Centro, en Puerto de Vega (Navia), de Mari Fernández; El Molín de Mingo (Peruyes, Cangas de Onís), de Dulce Martínez; Farragua (Gijón), de Ricardo Señorán; y El Recetario (Gijón), de Álex Sampedro. A estos se unen 21 restaurantes recomendados (aquellos que merecen ser incluidos por su nivel de cocina): Abarike (Gijón); Mestura (Oviedo); La Huertona (Ribadesella); Ca Suso (Oviedo); Eleonore (Salinas); Regueiro (Tox, Navia); El Café de Pandora (Avilés); Gloria, en Gijón y en Oviedo; El Cenador del Azul (Mieres); Cabo Vidio (Oviñana, Cudillero); Güeyu Mar (Vega, Ribadesella); Cabal (Oviedo); Casa Fermín (Oviedo); Roble (Pola de Lena); V. Crespo (Gijón); El Pescador (Cudillero); Alenda (Villaviciosa); Casa Eutimio (Lastres, Colunga); El Bálamu (Llanes); y Yume (Avilés).

La próxima edición de la guía tendrá gran presencia asturiana. Algo a destacar en un año que, por un lado, tendrá la Capital Gastronómica de España en Oviedo y, por otro, se afronta con gran expectación entre la hostelería regional con la llegada de la alta velocidad ferroviaria.

Manzano: "Desde el principio NM se concibió para hacer algo excepcional en alta cocina"

Nacho Manzano describe su restaurante NM como "un poco clandestino" porque apenas lleva un año de andadura en el centro El Vasco de Oviedo y porque con sus exclusivas 25 plazas para comer pasa "bastante desapercibido" en un rincón al lado del gran local, bullicioso habitualmente y muy luminoso, que ocupa Nastura, otra apuesta gastronómica distinta del cocinero. Pero desde este 29 de noviembre NM ha perdido esa clandestinidad para alegría de Manzano y del resto del equipo, ya que el teléfono no ha dejado de sonar después de lograr una estrella Michelin. No es la primera para el cocinero, que ya es un veterano de la popular guía con Casa Marcial, el único restaurante asturiano con dos estrellas, a las que acaba de añadir además la verde.

Con NM Manzano –que ha recuperado para Oviedo la presencia en la Michelin después de más de una década sin estrellas en la capital– cambia por completo el registro, con una propuesta "más personal, apoyada en la excelencia", explica. "Desde el principio NM estaba diseñado para la alta cocina, para hacer algo excelente. Después de un año que Michelin, la guía más importante, lo reconozca es muy importante, reconforta y anima a seguir adelante". Manzano no subió al escenario a recoger su estrella, sino que lo hizo su jefe de cocina, Daniel Silvestre, "un chaval que trabajó en Casa Marcial, desde el principio le vi un talento innato y aposté por él para capitanear el equipo en NM. Es un profesional como mucho criterio". Se da la casualidad que Silvestre es de Jaén, ciudad que se ha revelado este año como nuevo foco de interés gastronómico, al sumar cuatro locales con estrella. "Hay bagaje culinario en Jaén", destaca el cocinero asturiano.

Granda: "Se debe ser respetuoso con lo que se sirve en el plato"

"Abrimos con la idea de ir a por ella", dice rotundo Marcos Mistry, jefe de cocina de Marco, el restaurante de Gijón que acaba de lograr una estrella Michelin. Ha sido en tiempo récord, pues el codiciado reconocimiento gastronómico ha llegado en menos de un año. "Estas cosas no se esperan, pero el objetivo era lograr la estrella".

Detrás de esa apuesta está el dueño de Marcos, el empresario Marcos Granda (Sotrondio, 1976), quien parece tener un idilio con Michelin. Tiene siete estrellas en seis restaurantes. Una de ellas está también en Asturias, en Ayalga (Ribadesella), donde cocina Israel Moreno. A estas se añaden dos en Skina (Marbella), más una en el madrileño Clos, otra en el también marbellí Nintay, más la lograda ahora también para Toki, en Madrid. Aún así, Granda sostiene que "no hay secreto ni receta" para lograr tanto reconocimiento. "Es cuestión de diferenciación, de ser respetuoso con lo que sirves en el plato al comensal. Y también de confiar en el equipo, que todos estén convencidos de que no solo es talento, sino también esfuerzo", explica Granda a LA NUEVA ESPAÑA mientras regresa a Marbella, donde reside, desde Barcelona, donde la noche del martes asistió a la gala Michelin.

Entre sus planes está pasar por Asturias a finales de año. "Toca ahora disfrutar de estos reconocimientos y asentarlos. Seguir trabajando porque lo difícil es mantenerse, una vez lograda la estrella".

Marcos Mistry, su elegido para capitanear el local en Gijón, ya trabajó para él anteriormente como jefe de I+D en Skina y Clos. Define la cocina de Marcos como una mezcla de su bagaje, sobre todo, andaluz. "En Asturias llevo poco tiempo, no me he hecho con las recetas, pero sí con el excelente producto que hay. Quizás lo que gusta es el toque diferente que yo doy a lo de aquí", explica. De toda la despensa asturiana se queda "con el mar, sin lugar a dudas". Marcos tiene solo 12 plazas y el servicio se reparte en tres espacios: la entrada, para el cóctel, con sofás, donde también tomar los snacks; la bodega, para tomar contacto con el vino; y la cocina, donde se come.

Andrade dedica la estrella verde a los que ayudan "a cocinar el territorio"

"Todo el equipo estamos súper contentos", dice, como no podía ser de otra forma, el cocinero Xune Andrade. Con su Monte, restaurante inaugurado en 2019 en San Feliz, en Lena, su concejo natal, ha subido por segundo año consecutivo al escenario de la gala de Michelin –este pasado martes en Barcelona– para recoger un reconocimiento. En 2022 fue la codiciada estrella roja y éste, la verde. "Lo queremos compartir con los verdaderos protagonistas de nuestro día a día, los carniceros, fruteras, ganaderos, agricultores, recolectores... Con todas las personas que nos ayudan a cocinar el territorio que nos rodea en San Feliz", explica Andrade. La estrella verde de Monte, con la que Michelin premia la cocina sostenible y de producto de cercanía, ha llegado al tiempo que la de Casa Marcial (La Salgar, Parres), de los Manzano. Ambas se suman a la lograda el año pasado por Narbasu, otro restaurante de la familia Manzano, en Cereceda (Piloña). Las tres asturianas son parte de las 49 en total de toda España. Michelin tuvo el momento grande de su gala al anunciar las grandes distinciones: la de los restaurante con tres estrellas. Y son dos más que hace un año al incorporarse Disfrutar (Barcelona) y Noor (Córdoba), con lo que España suma el récord con el máximo reconocimiento de la guía, 15 en total. Además, son 32 locales con las dos estrellas, en las que se estrena Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja).