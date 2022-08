La negativa de una esteticista de Tenerife a hacerle las uñas a un cliente por ser hombre ha causado indignación en Twitter. El influencer y activista tinerfeño Álex Mercurio ha compartido en su cuenta una captura de la conversación de un hombre con una manicurista, quien se negaba a atenderle por su género: "El hecho de hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y con mi conciencia", respondía la mujer.

Más tarde, Álex Mercurio ha compartido una serie de vídeos en su cuenta de Instagram, donde explica con más detalle lo sucedido en el 'Caso uñas', como lo ha bautizado él.

"Espero que no te ofendas"

La conversación de Whatsapp ha sido protagonizada por una manicurista de Tenerife y un hombre que solicitaba cita para hacerse las uñas. Al saber que se trataba de un chico, la esteticista se ha negado a atenderlo: "Yo espero que no te ofendas, yo trato con respeto a todas las personas, sin importar su género o la condición sexual que elijan para sí, pero con mucho más respeto me trato a mí misma, por eso el hecho de hacerle las uñas a un chico choca directamente con mis creencias y con mi conciencia, no es nada contra ti personalmente", escribió la manicurista.

El afectado ha trasladado la conversación al influencer Álex Mercurio, quien no ha dudado en compartirla a través de sus redes sociales para darle visibilidad y condenar la actitud homófoba de la esteticista.

Después del impacto que ha tenido la imagen de la conversación entre los usuarios de Twitter, Álex Mercurio ha mantenido informada a su comunidad de seguidores sobre el 'caso uñas'. El influencer tinerfeño ha publicado un mensaje que la esteticista había compartido a través de su estado de Whatsapp: "Enseñen a sus hijos que toda acción trae consigo sus consecuencias", ha expresado la manicurista.

Asimismo, la madre de Claudio, nombre del afectado, que se ha desvelado más tarde, también ha escrito a Mercurio para agradecerle su labor, además de informarle de que la mujer se había puesto en contacto con ella: "Hoy me ha llamado diciéndome que le escriben por Instagram y que iba a denunciar a Claudio por esto. Ya te iré contando si toma acciones legales", ha dicho.