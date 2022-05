Si eres de los que, entre semana, las prisas te hacen recurrir a los fritos, los congelados, las conservas o la pasta y tienes abandonada en una esquina de la cocina a tu airfryer, es el momento de dar un giro de 365º a tu dieta. Sigue leyendo y apunta las ideas más rápidas y sanas.

Como diría Colette de Ratatouille: “en la cocina cada segundo cuenta”, así que, antes de que la boca se te empiece a hacer agua, es importante que tomes en cuenta estos consejos: 1. Precalienta tu freidora con el ajuste de precalentamiento o manualmente entre tres y seis minutos. 2. Saber utilizar aceite para alimentos que se cocinen de cero, sean húmedos o contengan mucha agua, pero recuerda que la mayoría no requieren aceite, como los alimentos procesados, los congelados, las verduras, la carne que ya contenga grasas, etc. 3. Recuerda engrasar la cesta de la freidora. 4. No la llenes demasiado. 5. Vigila la cocción para rociar con un poco de aceite o dar la vuelta siempre que sea necesario. 6. Añade un recipiente de aluminio, acero inoxidable o barro cuando lo requiera tu receta, por ejemplo, para la preparación de alimentos de pequeño tamaño, como el arroz.

Maíz

Puedes comenzar tu menú con una de las recetas viralizadas del momento: el maíz más crujiente y sabroso del mundo. Tras freír tus mazorcas durante unos diez minutos, añádeles alguno de tus quesos favoritos en polvo o desmenuzados y un toque de cilantro fresco, deja que se cocine unos minutos más y dale un toque final con chile o pimentón picante y un pequeño chorro de lima.

Aguacate

Una alternativa para tus entrantes pueden ser los rollos de aguacate y jamón o beicon. Simplemente tendrás que cortar varios aguacates en trozos de un tamaño más o menos igual, envolverlos con jamón serrano o beicon y freírlos durante ocho o diez minutos.

Chips

Acompaña tus platos con unos chips de patata, batata, zanahoria, calabacín o plátano macho, cortadas en tiras o en rodajas, al hacerlas en la freidora de aire, quedarán crujientes. Puedes hacerlas con un rebozado de harina, huevo y pan rallado, añadirles hierbas como el comino, sal y pimienta… o si prefieres puedes hacerlas sin rebozar y añadirles sal y un toque de ajo y queso parmesano; también puedes acompañarlas de algunas salsas caseras como un alioli de limón o aceite y miel.

Verduras en tempura

Berenjena, calabacín, brócoli, coliflor, setas, zanahorias, calabaza… son solo algunas de las verduras que puedes hacer en tempura y adaptar a tus gustos. Trocéalas finas y, en un cuenco, añade agua fría y bate un huevo, agrega un poco de sal y azúcar y remueve hasta obtener una mezcla espesa, después introduce las verduras y fríelas con aceite de oliva o girasol y, si quieres darle un toque final, utiliza aceite de sésamo. A la hora de emplatar, puedes completar con un poco de salsa de soja.

Arroz

Quizás no sabías que puedes utilizar a tu amigo robótico para hacer un delicioso arroz. En un accesorio sin orificios introduce agua, sal, pimienta y ajo, calienta esta mezcla en tu freidora y, cuando esté a punto de hervir, agrega un chorrito de aceite y el arroz; déjalo cocinarse 20 minutos a 200ºC.

Salmón

Bajo en carbohidratos y calorías, cocínalo en menos de 15 minutos. Compra salmón cortado en filetes, precalienta tu freidora, sazona los filetes con ajo y pimento, la clásica combinación sal y pimienta o tus especias favoritas, coloca el salmón en la freidora y espera que se cocine entre siete y nueve minutos Champiñones, romero y limón

Merluza

La merluza, gran fuente de proteínas, aminoácidos y vitaminas del grupo B, o el bacalao, portador de calcio, potasio y fósforo, son una buena opción para añadir a tu menú. Compra merluza o bacalao, añádele sal y pimienta y rebózalo con huevo, harina de trigo, harina de maíz, ajo en polvo y pimentón, y cocínala en tu airfryer durante 15 minutos.

Lubina

Si prefieres un pescado no rebozado, esta sencilla receta puede ayudarte. La lubina es un pescado que no llega casi al 3% de grasa. Para cocinarla, simplemente añade unos ajos laminados, perejil, limón y sal y, si lo deseas, medio vaso de vino blanco.

Alitas de pollo

Esta receta con un toque exótico, te propone freír las alitas de pollo y agregarles una salsa irresistible de soja, miel, lima y, si deseas un toque picante, chili. Si no eres de salsas, también puedes rebozarlas con pimentón dulce o picante, ajo, pimienta negra y sal.

Albóndigas

Realiza tu mezcla habitual de carne picada con huevo, ajo, perejil, orégano, pimienta y sal, pan rallado y harina, o los ingredientes que utilices habitualmente. Mezcla y forma con tus manos las albóndigas que cocinarás 15 minutos a 200ºC.

Pizza

Siempre se relaciona la pizza con el fast food, pero la realidad es que, utilizándolos ingredientes y la herramienta adecuada, puede ser una alternativa bastante saludable. Corta una masa plana para pizzas para que se adapte a tu freidora de aire y añade tus ingredientes preferidos (tomate, jamón cocido, quesos, champiñones, atún, aceitunas, albahaca, orégano…).

4 formas de hacer huevos

El huevo es un alimento muy completo, de hecho, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lo define como uno de los alimentos más nutritivos que existe en el mundo. Puedes hacerlo cocido (durante 15 minutos a 120ºC), como huevos revueltos (incorporando los huevos batidos con sal y pimienta a un plato o un recipiente de aluminio que colocarás en la freidora y revolverás periódicamente), estrellados (cocinados durante unos cinco minutos sin aceite) o fritos (durante más de 15 minutos con aceite). También puedes hacer tortilla de patata sin aceite.

Postres

Como colofón final, puedes cortar en rodajas unas manzanas y añadirles canela y azúcar para hacer unos chips o hacer un flan de naranja con zumo, huevos, azúcar o sirope de agave y caramelo líquido. También puedes preparar unas tiras de mango deshidratado, un snack saludable muy fácil de hacer con los siguientes pasos: lavar los mangos, retirar la piel, filetearlos finos, y dejarlos a 55ºC durante 420 minutos con la opción de deshidratar o a 85ºC durante 600 minutos.

Atrévete con estas innovadoras ideas a salir de tu zona de confort y a ponerle color y salud a tu dieta.