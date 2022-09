Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados.

El último producto estrella dela cadena alemana es una nevera portátil que enfría las bebidas hasta menos 20 grados bajo cero. "De gran potencia: enfría hasta 20 °C por debajo de la temperatura ambiente. Nevera eléctrica con espacio para guardar 6 botellas de 1,5/2 L de pie o 36 latas de 0,33 L. Ideal para todo tipo de excursiones. Funciona conectada a un enchufe de 230 V o a la toma de 12 V del encendedor del coche".

Eficiencia energética de clase E conforme al reglamento europeo (UE) 2019/2016.

Función adicional de mantenimiento en caliente a aprox. 65 °C.

Paredes aislantes de gran grosor.

Enfría o mantiene el calor de forma rápida y uniforme gracias a un ventilador interior.

Los dos cables de conexión se pueden guardar en la tapa.

Elemento refrigerador sin mantenimiento: se regula manualmente conectado a la red.

Con junta de goma para reducir el agua de condensación.

Asa plegable de transporte.

Base exterior fabricada con plástico reciclado.

"Bonita nevera portátil bastante grande. Enfría muy bien cuando está encendido, pero lo pierde con bastante rapidez cuando ya no está conectado a la corriente y está en un ambiente cálido. Hace bastante ruido. En definitiva, muy recomendable", declaraba un cliente.

La tumbona de Lidl que arrasa en ventas

Lidl ha lanzado tumbona de playa que se puede utilizar como carrito de transporte. Depende de la posición en la que lo utilices, podrás sentarte y tumbarte en ella, o transportar cualquier tipo de cosa como si de un carretillo se tratase.

El producto cuenta con un respaldo regulable en 5 posiciones con un práctico bolsillo de malla. Además, se pliega ocupando muy poco espacio, por lo que se guarda muy fácilmente en cualquier espacio o incluso en el maletero de nuestro coche. Por otro lado, es muy fácil de transportar gracias a sus 2 ruedas resistentes. Tiene un precio de 29.99 euros y Lidl te lo envía en 24 horas, aunque también está disponible en sus tiendas físicas.