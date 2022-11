Una de las normas generales a la hora de viajar es ahorrar el máximo posible en costes. Por eso, muchas personas prefieren renunciar a una calidad más alta con tal de gastar menos y poder invertir más durante en el viaje o bien en el alojamiento. Precisamente por esta cuestión hay quienes optan por coger los billetes con la suficiente antelación, pero esto no siempre es posible. Hay veces que salen viajes improvisados. En ocasiones podrás dar con algún descuento que encaje con lo que buscas, pero en otras tendrás que conformarte con lo que encuentres a menor precio.

Los comparadores de costes de aerolíneas suelen ser una solución bastante asequible, ya que si no tienes claro con qué compañía quieres hacer el trayecto te enseñará cuáles son las disponibles y cuál es el precio más bajo. Si hablamos de minimizar costes, la aerolínea más popular en cuanto a esto es Ryanair. Esta aerolínea irlandesa, si bien no es aclamada por sus buenos servicios, consigue su objetivo con creces.

Hay varias cuestiones que la empresa pone en juego para permitirse sacar billetes tan baratos. Para empezar, cada avión -todos los modelos son los mismos, lo que también permite ahorrar- cuenta con el máximo número de asientos posibles y usualmente van prácticamente llenos. Además, la comida y la bebida a bordo no están incluidas y tendrás que pagar si quieres algo. También tienes que contar con un gasto extra si quieres llevar más equipaje y el personal a bordo es limitado.

Pocas cosas quedan gratuitas en estas aerolíneas de bajo coste, y parece que cada vez menos. Y es que en las redes surgen continuamente especulaciones, sobre todo acerca de las empresas más grandes. Ocurre constantemente con Ryanair, que recibe muchas quejas por el cobro de un suplemento por todos esos adicionales que no vienen incluidos en el billete. Por eso, no sería tan de extrañar para los usuarios que la aerolínea empezara a cobrar por ir al baño. La teoría, que ha tomado fuerza entre los consumidores, no ha sido ignorada por la compañía, que ha respondido a través de su cuenta de Tik Tok. Y es que la empresa irlandesa cuenta con gran presencia en Internet, donde se desenvuelve con publicaciones mayoritariamente irónicas. Esta vez no ha sido diferente y han publicado un vídeo en el que se podía escuchar un audio de fondo “Puede ser que sí o puede ser que no”, aunque en el pie de publicación aseguraban que se trataba de una broma.