Bien es sabido que en Mercadona hay una preocupación especial por las personas que son intolerantes al gluten, siendo uno de los supermercados con más productos aptos para celiacos. Y de hecho, cada poco saca nuevas líneas de productos adaptadas a todo tipo de intolerancias lo que hace más sencilla la lista de la compra.

Y es que hacer la compra para una persona con intolerancia al gluten no siempre es sencillo. Algunos productos muestran en su etiquetado de forma destacada que no tienen gluten, pero hay otros muchos que no dicen nada en el etiquetado y nos obligan a mirar con lupa la lista de ingredientes. Y es que hay que tener en cuenta que los intolerantes al gluten no pueden comer nada que contenga harina de trigo, un ingrediente que, aunque parezca mentira, se incluye en un montón de alimentos. Por eso es necesario mirar el etiquetado.

Y de hecho, nos podemos encontrar con dos productos iguales, por ejemplo una mayonesa, teniendo una de ellas gluten y la otra no, a pesar de que el producto final es muy parecido. Normalmente, los alérgenos suelen ir indicados en negrita dentro de la lista de ingredientes, no solo el gluten, sino también otros como los frutos secos y demás.

También hay que fijarse no solo en que no aparezca el gluten en los ingredientes, sino que tampoco ponga que puede contener gluten. Esto ocurre porque el producto final se elabora en una planta donde se realizan otros productos que sí llevan gluten, y pueden quedar contaminados. De este modo, la marca ya avisa de forma previa. Ante esta advertencia, lo suyo también sería evitar este tipo de productos, más vale prevenir.

Restaurantes

Pero los supermercados no son los únicos que se están fijando un poco más en las personas intolerantes al gluten, cada vez hay más restaurantes que ofrecen en su carta productos sin gluten, entre ellos el pan, para que los celiacos no tengan que preocuparse a la hora de comer fuera de casa. Además, la oferta ya no es tan limitada como antaño.

Sin embargo, parece que hay productos que los intolerantes al gluten nunca van a poder probar, como es el caso de las croquetas de supermercado. Este alimento, que normalmente se come frito, suele estar realizado con una bechamel que, normalmente, lleva harina de trigo. Y no es el único problema, también el empanizado de la croqueta, un empanizado en el que el ingrediente principal es la harina de trigo.

Pues en Mercadona se han propuesto que los celiacos también puedan comer croquetas. Por eso acaban de lanzar como novedad unos paquetes de croquetas de jamón y pollo sin gluten. Se trata de unas croquetas frescas, es decir, se pueden encontrar en la sección de preparados de carnicería y su precio es de 3,5 euros para cada docena de croquetas.