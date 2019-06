El producto de limpieza que ha vuelto a venderse y que se recomienda para quitar la grasa

En el mundo de la limpieza, como en casi todos, las modas vuelven. Lo que hace unos meses estaba totalmente caduco de pronto resucita y acaba siendo algo más que utilizado. Eso es lo que le ha pasado a las nanas, los viejos estropajos en forma circular que han vuelto a salir al mercado de multitud de marcas y que cada vez más gente consume.

Los expertos en limpieza aseguran que este tipo de nanas son adecuadas, sobre todo, si quieres quitar la suciedad o la grasa de un sitio en el que está muy incrustada. Pero tiene también consecuencias negativas esa (quizá excesiva) efectividad. Son productos tan duros que aunque se llevan toda la suciedad por delante también es necesario que tengas cuidado a la hora de usarlos. No son apropiados para todas las superficies y puede suponer (sobre todo en el electrodomésticos más nuevos) un peligro. Las marcas que deja son importantes y debes tenerlo en cuenta.

Recuerda que de forma periódica puedes visitar nuestra sección de Decoración para encontrar los trucos de limpieza que te van a hacer más fácil tu vida diaria. Los que saben de estas tareas tienen claro que no hace falta pasar demasiado tiempo limpiando ni invertir excesiva cantidad de dinero en comprar productos de última generación. Más bien al contrario. Tienes que tener claro lo que necesitas y, lo más importante de todo, planificarte. Es mejor hacer un poco cada día que tener que dedicar una mañana completa para dejar la casa lista.

Los foros de internet, las distintas páginas de expertos y las redes sociales están llenas de consejos. El problema es saber aplicarlos en tu vida diaria, que eso no es algo sencillo porque no todas las casas son iguales ni todos los productos exigen el mismo tipo de tratamiento. Por eso siempre te recomendamos que pruebes los nuevos productos en una parte pequeña en la que no suponga un varapalo si algo sale mal.

Un ejemplo de estos nuevos productos que puedes utilizar es este renovado objeto con el que vas a poder limpiar la mampara de la ducha. Y es que muchas veces tanto en el baño como en la ducha lo importante no es que todo quede reluciente. Lo importante es la higiene porque eso también va a repercutir en tu salud a corto o a largo plazo. Esperamos que todos nuestros consejos y trucos te sean de utilidad.