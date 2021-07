Normalmente no lo usarías para limpiar el suelo. A buen seguro que de buenas a primeras te suena raro pero los expertos en limpieza insisten estos días en recomendar el limpiacristales como uno de los limpiadores más potentes para el hogar. Usarlo es más que sencillo. Basta con que en un cubo añadas un poco de agua (normalmente siempre se recomienda agua tibia porque así seca más rápido), un chorro de limpiacristales (da igual la marca, incluso los de marca blanca ofrecen buenos resultados) y un poco de vinagre de limpieza (muy poco, eso sólo lo tienes que echar si quieres potenciar el olor a limpio).

Antes de aplicar remueve un poco la mezcla con la propia fregona. Y después limpia normalmente como si lo hicieras con un limpiador de suelos o uno de los multisuperficie. Los resultados te van a sorprender. Los que han usado esta “nueva pócima” aseguran que se nota el cambio a los pocos minutos. Primero porque queda mucho más limpio todo y segundo porque en cuanto entras notas el olor a limpio y casi a nuevo. De hecho el vinagre de limpieza se ha popularizado mucho pero, como todo, este producto tiene sus riegos.

Uno de los usos más recomendados es en la lavadora. De hecho hay quién dice que potencia mucho el olor del suavizante. Pero tienes que tener cuidado sobre todo con las prendas delicadas que al final no pueden entrar en contacto con productos demasiado corrosivos. Aquí te contamos dónde puedes hacerte con uno de estos productos de vinagre de limpieza de los que tanto se habla en foros de internet y en páginas y redes sociales de expertos en limpieza.

