La organización de los zapatos es fundamental. Son muchas las personas que aún continúan descalzándose al entrar en casa para evitar introducir suciedad o cosas peores en la vivienda, así que ya se cuentan por miles los que han optado por adquirir la nórdica costumbre de tener los zapatos a la entrada y no caminar por casa con lo mismo que se usa para estar en la calle.

En esta tesitura y teniendo en cuenta que no solemos tener un único par de zapatos (ni dos ni tres), se hace imprescindible reservar un espacio para un zapatero en el que guardar los zapatos y mantener el tan ansiado orden.

Zapateros hay para todos los gustos y presupuestos, pero si el dinero del que dispones no es mucho, o simplemente te apetece gastar poco dinero en esta pieza de mobiliario, siempre puedes recurrir y echar un vistazo a los zapateros de Conforama que dispone de un amplio catálogo en el que seguro que encontrarás una buena solución para lo que estás buscando. Uno de los más demandados es el zapatero tres trampones Phoenix . "Se acabó eso de tener los zapatos en cualquier sitio, desordenados y desparejados. Con el zapatero PHOENIX podrás poner orden a toda tu colección. Con sus 3 trampones de gran capacidad tendrás espacio suficiente para almacenar hasta 18 pares de calzado. La abertura de los cajones es muy cómoda y podrás acceder siempre que quieras. Además, el diseño del zapatero PHOENIX, de líneas rectas y sencillas, te permitirá integrarlo en cualquier estilo de decoración y colocarlo en cualquier rincón ya que es muy compacto. Di adiós al desorden y gana en funcionalidad", Además, ahora ha sido rebajado por lo que se puede adquirir por poco más de 74 euros.

La regla "un toque", la última moda para tener la casa ordenada

Mantener la casa ordenada es una tarea diaria. De poco -o nada- sirve limpiar a fondo uno o dos días a la semana si el resto no se tiene ciudado. Por eso, la regla "un toque" se ha destapado como la técnica ideal para tratar de mantenerlo todo con cierto orden.

Esta moda es muy sencilla. Se trata de tomar la determinación de tocar los objetos una sola vez. ¿Qué se consigue con esto? No dejar cosas en lugares que no son el suyo. Lo que se trata es de que cuando termines de usar algo, no lo apoyes: guárdalo directamente.

Uno de los momentos críticos para para mantener el orden es cuando llegamos a casa. Para ello, resulta vital que cada cosa tenga su sitio y que procuremos respetar al máximo la norma "one touch". Así, evitaremos dejar las cosas desperdigadas.

Otra costumbre clave a la hora de seguir este truco es tirar a la basura directamente aquello que sean residuos. Así evitaremos ensuciar, sobre todo en la cocina.