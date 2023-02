El lugar de descanso es clave para generar una sensación de comodidad y llenarse de energía de cara al día siguiente. Tras una larga jornada de trabajo resulta más importante de lo que parece encontrarse con un entorno ordenado. En esta tarea en influye en gran medida la disposición de la cama. Unas sábanas estiradas y limpias son un placer para la vista, pero si esto es solo apariencia y al deshacerla todo es un completo desastre todo quedará en vano.

Puede parecer algo que carece de importancia y, sin embargo, el hecho de introducirse en una cama bien hecha transmite una gran sensación de placer. El primero de los pasos para seguir para alcanzar la mayor comodidad posible y dormir a gusto durante toda la noche pasa por algo muy habitual y a lo que sin embargo no damos tanta importancia: la ventilación. Dejar abiertas las ventanas durante unos diez minutos ayudará a que todas las piezas de la cama respiren y se refresquen. No obstante, no debe hacerse de cualquier manera; evita que la sábana bajera, la sábana, el nórdico y la colcha queden amontonados y separa las capas entre ellas.

Si has implementado este paso a tu rutina diaria ya partes desde un punto más que positivo. Internet es un lugar donde afloran los consejos continuamente para que cada usuario se haga con aquellos que se amolden más a su forma de vida. Uno de los métodos más populares a la hora de hacer la cama ha sido extraída de hoteles y los hospitales, donde esta tarea se lleva a cabo sistemáticamente. Recibe el nombre de ‘Hospital Corner’ y hace referencia a la manera de doblar las sábanas en las esquinas para conseguir esa sensación de orden y limpieza. A la hora de llevarlo a cabo es importante colocar antes las capas en orden: sábana bajera, sábana encimera, nórdico y, por último, colcha. De cada una de estas tendrá que sobrar una parte para poder doblarlas y que quede una parte por debajo del colchón.

Una cama totalmente estirada es mucho más atractiva para la vista. Por eso hay que prestar atención a la hora de estirar cada capa lo máximo posible antes de colocar el resto de los elementos -cojines, peluches, mantas, etc-.