La primavera y el verano traen consigo el calor y el disfrute fuera de casa, ya sea en la playa, en un parque o en la montaña. No obstante, no todo es positivo en esta época del año; las nuevas estaciones también tienen sus molestos inconvenientes. En toda mochila de viaje es importante contar con dos elementos clave si quieres evitar el malestar: la crema solar y el repelente para insectos. Y es que los insectos y las quemaduras por la exposición al sol ya están haciéndose presentes y más lo harán a medida que se acerquen las vacaciones. Si ya has caído en el error de no haber sido precavido, existen métodos para paliar el dolor.

Lidl ha ganado fama a nivel nacional por la variedad en sus productos, como demuestra en este caso. El supermercado cuenta con amplias ventajas frente a sus competidores, tales como: la variedad en los artículos; la inclusión de alimentos de otros países; la rebaja en comida y bebida más cerca de perecer; o, sobre todo, los productos temporales que vienen a llenar sus estantes. Precisamente son los precios los que mueven a muchos consumidores a acudir a Lidl para buscar alimentos o artilugios con los que sorprender al resto de la casa. Pero no solo se incorporan al catálogo nuevas recetas o colecciones sorprendentes. Las fechas señaladas son motivo para sacar a la venta promociones interesantes, aunque estas suelen llegar durante todo el año. Cada cierto tiempo, salen nuevas colecciones o productos según distintas temáticas que llaman la atención por sus precios, muy competitivos frente a otros de marca mucho más caros. El supermercado cuenta ahora con un apartado específico para el jardín al que van incorporándose nuevos productos paulatinamente. Algunos de estos, además, van llegando a las tiendas físicas para estar a disposición de todo el público. Esta semana es el turno de un curador de picaduras de insectos, entre otros tantos. Es de la marca Vitacontrol y actúa mediante calor concentrado, ya que este puede acelerar el proceso de curación. Cuenta con dos programas según pieles sensibles -duración de tres segundos- o pieles normales -seis segundos-. Funciona con una placa calentadora de cerámica de calentamiento rápido y cuenta con un descuento del 10%, por lo que su precio actual es de 17,99 euros.