No hay nada peor que encontrarse con un cuchillo que no cumpla con sus funciones. A la hora de cocinar, es muy importante contar con el material perfecto para poder elaborar nuestras recetas con toda la fluidez posible.

No conseguirás llevar a cabo unos platos igual de sabrosos si, por ejemplo, utilizamos una sartén que ha pedido toda la capa antiadherente, lo más seguro es que alguno de los ingredientes termine quedándose pegado al fondo.

Ningún material es indestructible y, tarde o temprano, deberás buscar un sustituto para volver a darle vida a tu comida. Un plato elaborado y sabroso no depende únicamente de su cocinado, también depende en gran medida de la manera en la que preparemos los alimentos para ello.

La duración de tu menaje de cocina dependerá en gran medida de los materiales y la calidad. Ten en cuenta, eso sí, que lo barato muchas veces podrá terminar saliéndote más caro de lo que piensas. Los cuchillos cumplen una función muy importante. Se trata de un esencial para cortar cualquier alimento a tu gusto sin que tengas que darle más vueltas de las necesarias.

Si un cuchillo está en buen estado, bastará una pasada sin esfuerzo para cortar tiras de verduras, carne, pescado o cualquier alimento que necesites. Ten en cuenta, eso sí, que según qué ingrediente, necesitarás un cuchillo con una u otra forma.

Sus materiales están pensados para que nos duren durante años, sobre todo si se trata de un cuchillo de calidad. Sin embargo, lo más normal es que, a medida que aumenten sus usos, vaya perdiendo efectividad. Esto es un fastidio para cualquiera, sobre todo si descubrimos esta falta de afilado en plena elaboración de nuestras recetas.

Afilado casero

Sin embargo, este problema no debe convertirse en un motivo para desecharlo en seguida; en primer lugar porque invertir en un cuchillo de calidad no es barato. Las soluciones están por todas partes, aunque creas que en un principio no cuentas con los medios necesarios.

La solución más clásica es usar un afilador sencillo cuya función principal es precisamente esta. Sin embargo, puede que este inconveniente te coja desprevenido y necesites encontrar una manera casera para salir del paso.

No te hará falta salir de la cocina para poder llevarlo a cabo. Dirígete al armario donde tienes colocada la vajilla y coge una de las tazas clásicas para el desayuno. Después, tan solo deberás darle la vuelta para encontrar la manera de afilar el cuchillo y que rápidamente puedas continuar cortando tus verduras para llegar a tiempo a la hora de la cocina.

Este truco es tan sencillo como usar el culo de la taza para afilar el cuchillo. Tan solo tendrás que apoyar la taza sobre una superficie plana, y pasar el cuchillo por las dos caras para que la cerámica termine afilándolo de manera rápida y sencilla.

Ojo, no tendrás que recurrir a una taza nueva. De hecho, lo más conveniente es que hagas uso de una de las más viejas cuyo esmalte haya desaparecido de la parte de abajo, ya que la suavidad de una taza nueva no te ayudará para nada.