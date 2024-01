El papel higiénico es relativamente moderno. De hecho, nació en 1850 en Estados Unidos, con el nombre de Medicadet Paper. Su inventor, Joseph C. Gayetty, lo presentó al público en medio de la desconfianza general, pero pronto conquistó a cada vez más consumidores a los que prometía suavidad y delicadeza. Se convirtió así en un producto de éxito del que ya no podemos prescindir.

Hablar de papel higiénico suena extraño, pero hablar de él también es un hecho relativamente moderno. La mayor dificultad que tuvo Joseph C. Gayetty para darlo a conocer fue precisamente que no podía hablar de él con absoluta libertad, ya que seguía siendo un tema tabú. Ahora, sin embargo, nos sentimos libres para diseccionar el problema desde todos los ángulos. Por ejemplo, hablemos de la forma correcta de posicionarlo. Por cierto, con el borde hacia fuera y no contra la pared. Esta es la única manera de arrancarlo sin romperlo.

Dejar de usarlo

Pero ¿por qué y cuándo sería mejor no utilizarlo? Las razones son diferentes. Los ecologistas están preocupados por el impacto medioambiental de la producción de papel higiénico, especialmente del papel muy blando, e instan a la gente a ahorrar. El papel higiénico se produce a partir de celulosa y papel reciclado. Pero si lo queremos súper blandito necesitamos un mayor porcentaje de fibra vegetal nueva. De hecho, el material reciclado es bastante áspero y no tan blando. Es cierto que el papel muy suave y preciado tiene un coste bastante elevado, pero parece que son muchos los que no escatiman en gastos con tal de tener un producto delicado con la piel.

La otra razón para prescindir del papel higiénico tiene que ver con la higiene. De hecho, cuando defecamos, la limpieza sólo con papel no garantiza una higiene perfecta. La única forma de eliminar bien cualquier residuo es con agua y un jabón íntimo suave. Sólo así se garantiza una limpieza perfecta de la zona y se evitan rojeces e irritaciones. Es lo que recomiendan los médicos.

Un poco como hacían los antiguos romanos. Solían limpiarse con el tersorium, una especie de escoba hecha con una esponja marina clavada en un palo. Después de usarla la limpiaban con agua y vinagre. El problema de la época es que también lo utilizaban en los baños públicos y el utensilio se compartía entre varias personas...

¿Qué tipo de papel higiénico es más rentable?

En general, hay cuatro tipos de papel higiénico según el número de capas que llevan: el de dos capas, el de dos capas compacto, el de tres capas y el de cuatro capas. Analizando qué cantidad de papel hay en cada tipo de rollo y cuál es el precio de cada opción, se ha descubierto cuál es la clase de papel que sale más a cuenta comprar.

La mejor opción de papel higiénico es el de dos capas y compacto. Los motivos consisten en que se trata de rollos más largos, tienen más cantidad de papel y dan más número de servicios. Después de este, el segundo en calidad es el de cuatro.

El mejor papel higiénico de España

El papel higiénico que ha obtenido mejor puntuación en el ranking de la OCU ha sido el Auchan 3 capas supreme de Alcampo por ser un "papel de excelente calidad, resistente y con buena capacidad de absorción", su "suavidad y tacto" y por estar en posesión de la Ecolabel Europea. Además, "no tiene puntos débiles, aunque su precio medio por 100g no es el más económico".