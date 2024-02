Fregar los platos y los utensilios de la cocina es una tarea obligatoria en todas las casas tras cada comida o cocinado. De hecho, es una de las labores del hogar más repetitivas y también más necesarias. Disponer de una vajilla y de unos chacharos desinfectados es fundamental para evitar posibles intoxicaciones o riesgos para la salud. Por eso, saber llevar a cabo una limpieza correcta de los mismos es fundamental.

No obstante, al tratarse precisamente de una de las labores caseras más engorrosas y más rutinarias debido al tiempo que requiere para realizarse, sobre todo si se ha cocinado para varios comensales, muchas veces no somos del todo conscientes de su relevancia. Queremos acabar cuanto antes de fregar para ponernos a hacer cualquier otra cosa, por lo que solemos limpiar de manera más superficial. Esto es un error. Pero, no es, ni mucho menos, el único que seguramente puedas estar cometiendo cuando friegas a mano. Porque aunque lavar los platos parezca sencillo, hay que saber hacerlo bien. De lo contrario podríamos poner en peligro nuestro bienestar y nuestra cartera. Aquí te dejamos un pequeño truco para que puedas ahorrar dinero cuando friegas los platos a mano y que va a cambiar por completo la forma en la que siempre los has lavado.

Como sabrás, los estropajos tienen dos partes bien diferenciadas. Por un lado, se encuentra la de la esponja. Por otro lado, la zona rugosa. Lo más probable es que a la hora de echar el jabón para fregar los platos, las sartenes, las ollas o cualquier otro cacharro de cocina, lo viertas directamente sobre esta segunda parte, es decir, sobre la zona rugosa del estropajo. Es lo más intuitivo, sí. Sin embargo, no es lo más económico, tal y como ha descubierto @lateretaki, una tiktoker conocida por sus variados consejos de maquillaje y belleza en la red social china. Y es que esta influencer ha compartido con sus seguidores, el truco definitivo para conseguir que el jabón del lavavajillas dure mucho más tiempo. “Aplica el jabón en la parte de la esponja, aunque tú luego friegues con la parte rugosa. Vas a notar cómo cunde muchísimo más”, dice en el vídeo que ha publicado para demostrar la completa efectividad del consejo.

