Las alfombras han estado siempre muy presentes en todos los hogares a lo largo de los años convirtiéndose, sin duda, en uno de los elementos más emblemáticos del interiorismo. Y no faltan motivos para ello. Las alfombras aportan calidez, elegancia y un toque personal y único a la estancia en la que se encuentren. Pero hay más razones. Y es que más allá de sus labores decorativas, también cumplen funciones prácticas y necesarias en una casa, pues aíslan térmicamente tanto del frío como del calor, ayudan a conservar la temperatura ambiente que haya en el momento, suavizan las pisadas reduciendo el ruido, sirven para tapar posibles defectos, y protegen el suelo evitando dañar la madera o cualquier otro material, por ejemplo. No obstante, muchas veces sus ventajas quedan eclipsadas por sus inconvenientes. Porque tener una alfombra en casa no es fácil. Requiere ciertos cuidados.

Si queremos sacarle el máximo partido tanto desde el punto de vista estético como práctico, el mantenimiento de la alfombra es prioritario. Sin ir más lejos, el otro día hablábamos en un artículo de cómo realizar una correcta limpieza de esta. En este sentido, el barrido regular del polvo del tejido es uno de los factores más relevantes, al igual que el uso del bicarbonato o de la clásica mezcla de agua y jabón para la eliminación total de las manchas o de cualquier otro resto de suciedad que pueda adherirse a la alfombra. Ahora bien, para conseguir un mantenimiento óptimo y extender al máximo la vida útil de nuestra alfombra, no basta solo con limpiar, también hay que revisar y arreglar posibles defectos que puedan ir surgiendo con el paso del tiempo y el uso, como sucede con las esquinas dobladas. ¿Qué tienes que hacer? Este, seguramente, se trate de uno de los problemas más habituales y también que más rápido debe solucionarse porque, además de antiestético, puede llegar a ser peligroso. Una alfombra con bordes levantados puede provocar más de un accidente si no andamos con cuidado. No obstante, prevenir futuros sustos es muy sencillo, muy rápido y muy barato pues solo necesitarás un vaso, cubitos de hielo y un secador, tal y como explica y demuestra la creadora de contenido Sara Godoy en su cuenta de Instagram (myworld_deco). Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Saray Godoy (@myworld_deco) Solo hay que seguir cuatro pasos. Primero tienes que coger un vaso y unos cubitos de hielo. Después, debes colocar el vaso en esa esquina levantada y poner los cubitos de hielo a su alrededor. Una vez lo hayas hecho, déjalo actuar hasta que el hielo se derrita. Finalmente, pásale el secador por encima a esa zona para eliminar el exceso de humedad y podrás comprobar que la esquina está perfectamente alisada.