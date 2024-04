Una cápsula de lavavajillas en el horno: la mejor forma de limpiarlo a fondo.

No siempre es fácil limpiar bien el horno. Si no podemos permitirnos utilizar productos respetuosos con el medio ambiente, podemos, con las precauciones necesarias, utilizar productos químicos que dejarán nuestro horno como nuevo.

No te asustes, no necesitarás muchos ingredientes y el proceso, o mejor dicho, el proceso que elijas, será muy sencillo de llevar a cabo. Si la suciedad a eliminar no es muy grande, existe un método rápido y sencillo.

Limpieza del horno

Una cuenta en TikTok ha desvelado uno de los trucos más sencillos y efectivos para limpiar el horno y retirar ese exceso de suciedad que puede quedar después de utilizarlo unas cuantas veces. Antes de todo, el primer consejo es lavar el horno cada poco tiempo, ya que cuanto más pase la suciedad incrustada, más difícil va a ser retirarla.

En segundo lugar, para limpiarlo tan solo se necesita un recipiente que se pueda usar en el horno y donde añadir un litro de agua, que para agilizar los pasos puede estar calentada previamente. Luego tan solo hay que añadir al recipiente una pastilla de lavavajillas, y poner el horno a 100º durante una hora. Después, hay que mantener el horno cerrado durante 20 minutos.

Ya, por último, con una bayeta y quitagrasas se frota en todas las paredes y sin apenas esfuerzo verás como se retira con facilidad toda la suciedad.

Limpiar las rejillas

Sin embargo, para limpiar bien las rejillas del horno, tienes que llenar el fregadero con agua caliente. Atención: el agua debe cubrir las rejillas.

A continuación, añade 4 ó 5 pastillas de lavavajillas al agua. Llegados a este punto, introducimos las rejillas en el agua y las dejamos en remojo, de nuevo toda la noche. Una vez pasada la noche, puedes limpiar fácilmente las rejillas con una simple esponja para eliminar por completo cualquier incrustación.

Si, por el contrario, el horno parece muy sucio y quieres utilizar un método un poco más tradicional y rápido, esto es lo que debes hacer. Basta con colocar una bolsa de plástico en el suelo debajo del horno y, a continuación, utilizar un paño limpio para recoger las migas del interior del horno.