Adiós a los zapatos estrechos o que nos queda pequeños: el artilugio de Ikea que los hace más cómodos

Con la llegada de la primavera, la naturaleza no es la única que se renueva y que cambia, por así decirlo, de look. Y es que es temporada de transformaciones para todo y todos. Porque mientras los árboles y las plantas florecen dando lugar a paisajes llenos de luz y color, nosotros, los seres humanos, empezamos a sustituir esas prendas de abrigo que nos han acompañado durante el frío y las lluvias del invierno por otras más frescas y ligeras. Más acordes al calor, a la humedad y al sol a los que nos tocará enfrentarnos en los próximos meses primaverales y estivales. Es momento, por lo tanto, del clásico cambio de armario.

Un ritual que aunque sea necesario para poder afrontar bien las nuevas estaciones, no deja de ser tedioso de realizar ya que puede incluso acabar con nuestra paciencia y levantarnos más de un dolor de cabeza. Porque pueden surgir imprevistos de lo más variados. Desde manchas incrustadas en la ropa de la nueva temporada que no habíamos visto al guardarlas y que ahora no se van con nada, pasando por arrugas imposibles de planchar, o prendas que no aparecen por ningún sitio o que están totalmente estropeadas porque han sido comidas por las polillas, hasta calzado que ha perdido por completo su forma.

Encontrarse con este tipo de problemas es lo que menos nos apetece cuando hacemos el cambio de armario, y aunque en algunos casos son inevitables, en otros, como en el de los zapatos deformados, se pueden prevenir. Ikea tiene una solución muy práctica, muy fácil de aplicar y muy, muy económica.

Y es que Ikea no solo se ha consolidado como una de las tiendas de referencia en nuestro país por su amplia oferta mobiliaria, que también, sino por su rapidez y efectividad a la hora de solucionar problemas cotidianos de manera asequible y sencilla. Porque más allá de mesas, sofás, lavabos y armarios, el gigante sueco pone a disposición de sus clientes artículos y gadgets muy útiles para cualquier circunstancia y actividad. Desde repostería hasta jardinería, pasando por excursiones al aire libre, bricolaje y juegos infantiles hasta moda, como sucede con uno de sus productos más demandados: la horma SITTPINNE que vende por tan solo 0,99 euros la unidad.

Adiós zapatos estropeados y adiós rozaduras

Y es que con esta horma se matan dos pájaros de un tiro. Por un lado evitas que tus zapatos se estropeen y pierdan su forma transmitiendo esa sensación de dejadez y abandono tan poco estética y, por otro lado, previenes el surgimiento de rozaduras y ampollas en tu pie. Esto se debe a que el uso de estos artilugios ayuda a suavizar la forma del zapato flexibilizando un poco el material que lo componen, es decir, dándolo un poco más de sí. Y da igual qué tipo de zapato quieras cuidar porque estas hormas se adaptan a la mayoría. Son ajustables. “Puedes regular la distancia entre las dos partes, la zona de los dedos y del talón, ya que la parte central es flexible y fácil de doblar; para los números de calzado 37-43 (UE)”, explica Ikea añadiendo que las hormas también han sido diseñadas para ser prácticas aún cuando no se utilicen: “Puedes acoplar fácilmente las hormas cuando no las uses para tenerlas organizadas sin que ocupen espacio”.