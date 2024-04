Limón en la lavadora: el truco definitivo para limpiar a fondo el interior.

Cuando hacemos la colada, esperamos encontrar ropa limpia, suave y perfumada. Sin embargo, los detergentes normales a menudo no nos satisfacen y esto se puede producir no porque se estén aplicando mal los productos o haya un problema con la ropa, sino porque la lavadora puede estar sucia por dentro, haciendo que los lavados no salgan como deberían.

No todo el mundo lo sabe, pero a menudo la colada no sale como nos gustaría porque la lavadora no está lo suficientemente limpia. Aunque el agua siempre fluye por las tuberías y el tambor, a menudo se acumula suciedad en los componentes, se deposita agua e incluso se crea moho. Por estas razones, siempre es muy importante mantener la lavadora limpia. No todo el mundo lo sabe, pero limpiarla es muy sencillo. Basta con seguir algunos consejos prácticos para que siempre funcione a la perfección. Limpiarla bien y a fondo no sólo garantiza que funcione bien, sino que también ayuda a que dure años. Veamos cómo hacerlo.

Entonces pueden acumularse moho y cal en la lavadora, lo que puede perjudicar considerablemente el funcionamiento de este electrodoméstico indispensable. Afortunadamente, no necesita detergentes caros y potentes para solucionar el problema, sino un ingrediente sencillo que tiene en su cocina. Se trata del limón y la pasta de dientes.

Limón y pasta de dientes

Uno de los grandes problemas que se plantean al lavar la ropa es la infinidad de modos, funciones y estilos que hay para dejar las prendas limpias. Sin el manual en la mano, se acaba por tender a no complicarse mucho, utilizar los modos básicos que no fallan, pero tampoco acaban de ser del todo eficaces contra aquellas manchas más complicadas.

Para ello se puede limpiar el tambor por dentro para conseguir una mayor eficacia. Tan solo se necesita limón, pasta de dientes, vinagre de limpieza y bicarbonato. Y con ello hay que partir el limón por la mitad e introducirlo en el tambor. Llenar la zona de la puerta con pasta de dientes y en las juntas mezclar el bicarbonato con el vinagre.

Luego, hay que introducir la ropa que se quiera lavar, teniendo en cuenta que es recomendable no llenar el tambor hasta los topes. Por último, se echa en el cajetín el detergente y suavizante habitual y con ello ya se tendría una forma de lavar la ropa de forma correcta para conseguir que salga impecable.